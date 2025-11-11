مشاجرة على أولوية المرور تتسبب في حادث صدم واعتداء على شاب بالمعصرة

18 حجم الخط

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر تضرر أحد الأشخاص من صدم سائق سيارة نقل برفقته آخر لسيارته والاعتداء عليه بالسب والضرب، قبل أن يفرا هاربين.

الواقعة والتحريات

و بالفحص تبين، تلقى قسم شرطة المعصرة بالقاهرة بلاغًا من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر، بتضرره من قائد سيارة نقل وآخر، صدم سيارته واعتدى عليه بالسب والضرب، قبل أن يلوذا بالهرب.

ضبط المتهمين

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط السيارة "سارية التراخيص" وقائدها، الذي تبين أنه لا يحمل رخصة قيادة، وبرفقته آخر، وكلاهما مقيمان بدائرة مركز شرطة أطفيح بالجيزة، وبمواجهتهما، اعترفا بارتكاب الواقعة بسبب خلاف على أولوية المرور.

الإجراءات القانونية

تم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال قائدها ومرافقه، وأُخطر مكتب النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

