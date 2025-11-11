محكمة الأسرة ترفض تخفيض نفقة توفيق عكاشة وتحكم بحبسه شهر لامتناعه عن السداد

18 حجم الخط

قضت محكمة أسرة مدينة نصر برفض الدعوى المقامة من الإعلامي توفيق عكاشة والتي يطالب فيها بتخفيض النفقة المقضي بها لصالح نجله، وذلك بعد أن قدمت طليقته للمحكمة ما يفيد ثراءه وامتلاكه لمزرعة خيول عربية، واسترداده قرية الإعلاميين أمام مدينة مبارك التعليمية بمدينة السادس من أكتوبر، مما يؤكد قدرته المالية.

وقضت المحكمة بحبس توفيق عكاشة لمدة شهر، لامتناعه عن سداد مبلغ 225 ألف جنيه من متجمد نفقة طفله، في الدعوى رقم 2687 لسنة 2025 أسرة مدينة نصر، المقامة من طليقته رضا الكرداوى، والتي طالبت فيها بإلزامه بسداد المبلغ المستحق

وفي وقت سابق قالت الإعلامية رضا الكرداوي، طليقة الإعلامي توفيق عكاشة: "هناك 6 أحكام حبس تطارد طليقي توفيق عكاشة".

رسالة طليقة توفيق عكاشة

وتابعت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة "الحدث اليوم": "جمعني حوار بطليقي توفيق عكاشة أمس وقلت له أنأى بك إنك تتحبس في نفقة، عيب تتحبس في حاجة تانية تبقى شيك شوية".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.