الثلاثاء 11 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

محكمة الأسرة ترفض تخفيض نفقة توفيق عكاشة وتحكم بحبسه شهر لامتناعه عن السداد

توفيق عكاشة، فيتو
توفيق عكاشة، فيتو
18 حجم الخط

قضت محكمة أسرة مدينة نصر برفض الدعوى المقامة من الإعلامي توفيق عكاشة والتي يطالب فيها بتخفيض النفقة المقضي بها لصالح نجله، وذلك بعد أن قدمت طليقته للمحكمة ما يفيد ثراءه وامتلاكه لمزرعة خيول عربية، واسترداده قرية الإعلاميين أمام مدينة مبارك التعليمية بمدينة السادس من أكتوبر، مما يؤكد قدرته المالية.

وقضت المحكمة بحبس توفيق عكاشة لمدة شهر، لامتناعه عن سداد مبلغ 225 ألف جنيه من متجمد نفقة طفله، في الدعوى رقم 2687 لسنة 2025 أسرة مدينة نصر، المقامة من طليقته رضا الكرداوى، والتي طالبت فيها بإلزامه بسداد المبلغ المستحق

وفي وقت سابق قالت الإعلامية رضا الكرداوي، طليقة الإعلامي توفيق عكاشة: "هناك 6 أحكام حبس تطارد طليقي توفيق عكاشة". 

رسالة طليقة توفيق عكاشة 

وتابعت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة "الحدث اليوم": "جمعني حوار بطليقي توفيق عكاشة أمس وقلت له أنأى بك إنك تتحبس في نفقة، عيب تتحبس في حاجة تانية تبقى شيك شوية".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محكمة أسرة مدينة نصر الإعلامي توفيق عكاشة توفيق عكاشة قرية الاعلاميين مدينة مبارك التعليمية

مواد متعلقة

توفيق عكاشة: السادات أفشل كل محاولات إشعال الحرب في السودان

الأكثر قراءة

البلدي تغازل المواطنين، سعر الفراخ اليوم الثلاثاء 11 نوفمبر 2025

جنح عين شمس تحدد موعد محاكمة عاطل بتهمة سرقة متعلقات المواطنين

السيسي يوجه بمتابعة الحالة الصحية للفنان محمد صبحي وتقديم كافة أشكال الدعم الطبي

نجوم الغناء الشعبي يودعون إسماعيل الليثي في جنازة مؤثرة بإمبابة

الأم قاصر، التحقيقات تكشف مفاجآت صادمة في واقعة أطفال الزقازيق

جون إدوارد يتمسك باستمرار عبد الرؤوف، انقسامات داخل الزمالك حول مستقبل الجهاز الفني

خريفى معتدل مائل للحرارة، الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس غدا الأربعاء

4 قرارات عاجلة لمجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي، أعرف التفاصيل

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم اليوم الثلاثاء في بورصة لندن

سعر الألومنيوم اليوم الإثنين في البورصات العالمية

سعر الألومنيوم اليوم الأحد في البورصات العالمية

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم

المزيد

انفوجراف

أهداف الدوري الإنجليزي بعد 11 جولة وقبل التوقف الدولي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أمين الفتوى عن واقعة تلاوة القرآن بالمتحف الكبير: "العبادة ليست للاستعراض أو الإدانة"

أكاديمية الأزهر العالمية تعقد ندوة حول "مسائل الفقه التراثي الافتراضية في العصر الحديث"

ذكرى رحيل عمدة التلاوة، سر رفض الشيخ الشعشاعي قراءة القرآن عبر الميكروفون في بداية مسيرته

المزيد
الجريدة الرسمية