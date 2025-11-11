الأمن يكشف حقيقة فيديو البلطجة وإطلاق أعيرة نارية على المواطنين بالشرقية

18 حجم الخط

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية حقيقة مقطع فيديو مدعوم بتعليق صوتى تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى، يظهر خلاله شخص مصاب بأحد المستشفيات والادعاء بقيام بعض الخارجين على القانون بإحداث إصابته وممارسة أعمال البلطجة وإطلاق أعيرة نارية على المواطنين بمدينة العاشر من رمضان بالشرقية، وعدم اتخاذ أية إجراءات قانونية حيالهم.

تعود تفاصيل الواقعة إلى رصد أجهزة الأمن مقطع فيديو مدعوم بتعليق صوتى تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي يظهر خلاله شخص مصاب بأحد المستشفيات، والادعاء بقيام بعض الخارجين على القانون بإحداث إصابته وممارسة أعمال البلطجة وإطلاق أعيرة نارية على المواطنين بمدينة العاشر من رمضان بالشرقية، وعدم إتخاذ أية إجراءات قانونية حيالهم.

وبالفحص، تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وتمكن رجال الشرطة من تحديد وضبط (الشخص الظاهر بمقطع الفيديو، القائم على التصوير - مقيمين بالشرقية).

وبمواجهتهما، اعترفا بقيام (شخصين) بالتعدي على الأول بالضرب بالأيدي؛ مما أدى لحدوث إصابته بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وذلك لخلافات حول الجيرة.

كما أضاف القائم على تصوير مقطع الفيديو أنه حال تواجده رفقة الأول بالمستشفى قام بتصوير مقطع الفيديو والادعاء على غير الحقيقة بكونها أعمال بلطجة لجذب اهتمام المسئولين.

وتمكن رجال الشرطة من ضبط المشكو فى حقهما (عاملين "لأحدهما معلومات جنائية" – مقيمان بالشرقية).

وبمواجهتهما، اعترفا بارتكاب الواقعة لذات السبب.. كما تم تحديد وضبط القائمة على النشر ("لها معلومات جنائية" - مقيمة بدائرة قسم شرطة ثان الزقازيق).

وبمواجهتها، اعترفت بادعائها الكاذب على حسابها بمواقع التواصل الإجتماعى بغرض زيادة أعداد المتابعين، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

