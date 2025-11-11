الثلاثاء 11 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط 26 شركة ومكتبا للنصب على المواطنين بزعم تنظيم رحلات حج وعمرة

ضبط 26 شركة للنصب
ضبط 26 شركة للنصب على المواطنين بزعم تنظيم رحلات حج، فيتو
18 حجم الخط

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط 26 شركة ومكتبا للنصب والاحتيال على المواطنين تحت زعم تنظيم رحلات حج – عمرة – برامج سياحية.

ضبط 12 متهما بينهم 6 سيدات لاستغلال الأطفال فى التسول بالقاهرة والجيزة

الأمن يكشف ملابسات واقعة طمس لوحات سيارة أثناء سيرها بالمقطم

المكاتب والشركات السياحية بدون ترخيص

أكدت تحريات قطاعي الأمن العام وشرطة السياحة والآثار قيام 23 شركة و3 مكاتب بدون ترخيص بالنصب على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم، وإيهامهم بأنها شركات سياحية مرخصة على خلاف الحقيقة، والترويج لنشاطها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ونشر إعلانات مبوبة.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكن رجال الشرطة من ضبط القائمين على إدارتها، وعُثر بداخلها على صور جوازات سفر، برامج سياحية، دفاتر استلام نقدية، ومجموعة من إعلانات الشركات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة وضبط المخالفات المتعلقة بالأمن السياحي، ومتابعة الشركات العاملة بمجال السياحة بدون ترخيص، تحسبًا لمحاولات النصب والاحتيال على المواطنين تحت زعم تنظيم رحلات حج – عمرة – برامج سياحية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مكاتب سياحية بدون ترخيص شركات سياحية النصب السياحي وزارة الداخلية شرطة السياحة والآثار الامن العام ضبط مخالفات الحج والعمرة برامج سياحية

مواد متعلقة

ضبط 12 متهما بينهم 6 سيدات لاستغلال الأطفال فى التسول بالقاهرة والجيزة

الأمن يكشف ملابسات واقعة طمس لوحات سيارة أثناء سيرها بالمقطم

142848 مخالفة مرورية متنوعة و75 حالة تعاطي مخدرات بين السائقين خلال 24 ساعة

الأمن يكشف ملابسات استغلال أب لابنه المعاق في التسول بالإسماعيلية

الأمن يكشف ملابسات تعدي عامل بالضرب على ابنة شقيقه بالقليوبية

في تبادل لإطلاق النيران مع الشرطة، القضاء على تشكيل عصابي شديد الخطورة بقنا

القبض على فتاتين سرقتا هاتف موظف أمن بالجيزة

المرور: تحرير 1199 مخالفات عدم تركيب الملصق الإلكتروني ورفع 31 سيارة ودراجة نارية

الأكثر قراءة

"أمهات مصر" تدعو طلاب الإعدادية لمراجعة بيانات استمارة الامتحانات بدقة

بداية الهاوية، درجات الحرارة اليوم الثلاثاء في مصر

جنح عين شمس تحدد موعد محاكمة عاطل بتهمة سرقة متعلقات المواطنين

هل يؤثر قرار منع استيراد السكر على الأسعار؟ الغرفة التجارية تجيب

تشييع جنازة إسماعيل الليثي بحضور عدد من الفنانين

وفد السياحة يبحث الاستعدادات للحج وخدمات الضيافة بالمشاعر

جون إدوارد يتمسك باستمرار عبد الرؤوف، انقسامات داخل الزمالك حول مستقبل الجهاز الفني

تكليف عاجل من وزير العمل بشأن المصابين في انهيار سقف خرساني بالمحلة الكبرى (صور)

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم اليوم الثلاثاء في بورصة لندن

سعر الألومنيوم اليوم الإثنين في البورصات العالمية

سعر الألومنيوم اليوم الأحد في البورصات العالمية

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم

المزيد

انفوجراف

أهداف الدوري الإنجليزي بعد 11 جولة وقبل التوقف الدولي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أكاديمية الأزهر العالمية تعقد ندوة حول "مسائل الفقه التراثي الافتراضية في العصر الحديث"

ذكرى رحيل عمدة التلاوة، سر رفض الشيخ الشعشاعي قراءة القرآن عبر الميكروفون في بداية مسيرته

تفسير حلم شرب اللبن في المنام وعلاقته بخسارة طفيفة ومشاكل مؤقتة

المزيد
الجريدة الرسمية