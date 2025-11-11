ضبط 26 شركة ومكتبا للنصب على المواطنين بزعم تنظيم رحلات حج وعمرة

18 حجم الخط

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط 26 شركة ومكتبا للنصب والاحتيال على المواطنين تحت زعم تنظيم رحلات حج – عمرة – برامج سياحية.

المكاتب والشركات السياحية بدون ترخيص

أكدت تحريات قطاعي الأمن العام وشرطة السياحة والآثار قيام 23 شركة و3 مكاتب بدون ترخيص بالنصب على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم، وإيهامهم بأنها شركات سياحية مرخصة على خلاف الحقيقة، والترويج لنشاطها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ونشر إعلانات مبوبة.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكن رجال الشرطة من ضبط القائمين على إدارتها، وعُثر بداخلها على صور جوازات سفر، برامج سياحية، دفاتر استلام نقدية، ومجموعة من إعلانات الشركات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة وضبط المخالفات المتعلقة بالأمن السياحي، ومتابعة الشركات العاملة بمجال السياحة بدون ترخيص، تحسبًا لمحاولات النصب والاحتيال على المواطنين تحت زعم تنظيم رحلات حج – عمرة – برامج سياحية.

