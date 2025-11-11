القبض على متسول بتهمة سحل فتاة لخلاف على مسح السيارات بالعجوزة

18 حجم الخط

تمكنت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة من القبض على شاب بتهمة الاعتداء على فتاة بسبب خلاف حول أولوية مسح سيارات المارة بدائرة قسم شرطة العجوزة.

تفاصيل الواقعة

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا بمقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه شخص يعتدي بالضرب على فتاة في منطقة الجيزة.



و بالفحص، تم تحديد هوية الشخص الظاهر في الفيديو، وهو أحد المتسولين له معلومات جنائية ومقيم بدائرة قسم شرطة العجوزة.

اعتراف المتهم والإجراءات القانونية

أقر المتهم بالاعتداء على الفتاة، المقيمة بدائرة قسم شرطة روض الفرج بالقاهرة، بسبب خلافات بينهما على أولوية مسح سيارات المارة، واتخذت الجهات الأمنية كافة الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

