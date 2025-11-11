الثلاثاء 11 نوفمبر 2025
حوادث

ضبط صانعة محتوى نشرت مقاطع خادشة للحياء على مواقع التواصل الاجتماعي

تمكنت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط صانعة محتوى لنشرها مقاطع فيديو على صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعي، تتضمن قيامها بالرقص بملابس خادشة للحياء والتلفظ بألفاظ خارجة تتنافى مع القيم والعادات المجتمعية.

تفاصيل الواقعة

رصدت الأجهزة الأمنية تداول عدد من المقاطع المصورة لصانعة محتوى تقوم بتصوير نفسها فى أوضاع وإيحاءات خادشة، واستخدام ألفاظ غير لائقة بهدف جذب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية من متابعيها.

ضبط المتهمة واعترافها

عقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة المعنية من ضبط المتهمة – لها معلومات جنائية – مقيمة بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة. 

وبمواجهتها أقرت بنشر المقاطع على صفحتها الشخصية عبر مواقع التواصل الاجتماعى لزيادة نسب المشاهدة وجنى الأرباح.

الإجراءات القانونية

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

