انتخابات مجلس النواب تشتعل، ضبط طرفي مشاجرة أمام لجنة اقتراع بالأقصر

تمكنت الأجهزة الأمنية بالأقصر من ضبط طرفي مشاجرة نشبت أمام إحدى لجان انتخابات مجلس النواب، بعد تداول منشورات وصور على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الواقعة.

تلقى مركز شرطة إسنا بتاريخ اليوم 11 نوفمبر إخطارًا بحدوث مشاجرة خارج الحرم الأمنى لإحدى اللجان الانتخابية، بين طرف أول مكون من 5 أشخاص "أنصار أحد المرشحين"، أحدهم مصاب بكدمات، وطرف ثانٍ مكون من 5 أشخاص "أنصار مرشح آخر"، أحدهم مصاب بكدمات، وذلك على إثر مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة استخدم فيها الطرفان العصى الخشبية.

ضبط الطرفين والتحقيق

وتمكن رجال الشرطة، من ضبط طرفى المشاجرة فى حينه، وبحوزتهم العصى الخشبية المستخدمة فى التعدى، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتحرير المحاضر واتخاذ كافة الإجراءات التأديبية لحفظ الأمن داخل اللجان الانتخابية.

