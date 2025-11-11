بمتجمد 150 ألفا، تأجيل دعوى نفقة اللاعب إبراهيم سعيد لبناته لـ 29 نوفمبر

18 حجم الخط

قررت محكمة أسرة النزهة تأجيل نظر دعوى متجمد النفقة المقامة من بنات لاعب النادي الأهلي والزمالك ومنتخب مصر السابق إبراهيم سعيد، لعدم التزامه بـدفع النفقة الشهرية المستحقة لهن والتي يبلغ إجمالي متجمدها 150 ألف جنيه إلى جلسة 29 نوفمبر الجاري.

معاقبة إبراهيم سعيد بالحبس شهرًا

وكانت محكمة المعادي قد قضت في وقت سابق بمعاقبة إبراهيم سعيد بالحبس شهرا، في الدعوى التي أقامتها ابتسام علاء، طليقة لاعب الكرة السابق رقم 5 لسنة 2020، لتخلفه عن سداد مبلغ 90 ألفا و750 جنيها، متجمد نفقة صغير وبدل فرش وغطاء، وذلك عن مدة 15 شهرا، بواقع 6000 جنيه شهريا كنفقة مأكل وملبس.



يذكر أن المحكمة المختصة قررت إحالة دعوى بطلان الحجز على ممتلكات إبراهيم سعيد لاعب منتخب مصر الأسبق، على إثر قضية نفقة لصالح مطلقته الي دائرة أخري لعدم الاختصاص.

دعوى بطلان الحجز على ممتلكات إبراهيم سعيد

وفى وقت سابق، تقدم دفاع اللاعب إبراهيم سعيد بطعن على قرار الحجز على ممتلكاته ومنعه من السفر بسبب أحكام النفقة المقدمة من طليقته.

