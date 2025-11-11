الأمن يكشف ملابسات مشاجرة بالسلاح الأبيض بين عدد من الأشخاص بالدقهلية

18 حجم الخط

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى، تضمن وقوع مشاجرة بين عدد من الأشخاص باستخدام سلاح أبيض، وظهور مصابين خلال الواقعة بمحافظة الدقهلية.

تفاصيل الواقعة

بالفحص، تبين أنه بتاريخ 8 نوفمبر الجارى، تلقى مركز شرطة نبروه بلاغًا بحدوث مشاجرة بين طرف أول مكون من شخصين مصابين بجروح قطعية، وطرف ثانٍ عامل بحوزته سلاح أبيض، وجميعهم مقيمون بدائرة المركز، وذلك بسبب خلافات سابقة بينهم، تطورت إلى مشاجرة قام خلالها الطرف الثانى بالتعدى على الطرف الأول باستخدام السلاح الأبيض الظاهر بمقطع الفيديو المتداول.

ضبط المتهمين والتحقيق

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط طرفى المشاجرة، وبحوزة الطرف الثانى السلاح الأبيض المستخدم فى الواقعة، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة.

الإجراءات القانونية

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق فى الحادث.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.