الثلاثاء 11 نوفمبر 2025
حوادث

الأمن يكشف ملابسات مشاجرة بالسلاح الأبيض بين عدد من الأشخاص بالدقهلية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى، تضمن وقوع مشاجرة بين عدد من الأشخاص باستخدام سلاح أبيض، وظهور مصابين خلال الواقعة بمحافظة الدقهلية.

 

تفاصيل الواقعة

بالفحص، تبين أنه بتاريخ 8 نوفمبر الجارى، تلقى مركز شرطة نبروه بلاغًا بحدوث مشاجرة بين طرف أول مكون من شخصين مصابين بجروح قطعية، وطرف ثانٍ عامل بحوزته سلاح أبيض، وجميعهم مقيمون بدائرة المركز، وذلك بسبب خلافات سابقة بينهم، تطورت إلى مشاجرة قام خلالها الطرف الثانى بالتعدى على الطرف الأول باستخدام السلاح الأبيض الظاهر بمقطع الفيديو المتداول.

ضبط المتهمين والتحقيق

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط طرفى المشاجرة، وبحوزة الطرف الثانى السلاح الأبيض المستخدم فى الواقعة، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة.

الإجراءات القانونية

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق فى الحادث.

مشاجرة الدقهلية سلاح أبيض وزارة الداخلية مركز نبروه الامن العام اخبار الحوادث

الجريدة الرسمية