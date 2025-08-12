مياه الفيوم تنظم تدريبا عمليا لطلاب كلية العلوم علي مراحل المعالجة

نظمت شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، تدريبا متخصصا لطلاب كلية العلوم بجامعة الفيوم، يهدف إلى تعريفهم بأساسيات تكنولوجيا معالجة مياه الشرب والصرف الصحي.

شمل التدريب شرحًا تفصيليًا للعمليات المختلفة وتقنيات المعالجة الحديثة التي تعتمدها الشركة لضمان توفير مياه نظيفة وآمنة للمواطنين، بالإضافة إلى التعريف بأهمية الصرف الصحي وحمايته للبيئة.

أهمية لتدريب العملي لطلاب الجامعة

ويساعد التدريب في تطوير قدرات الطلاب وتعزيز الوعي التقني لديهم، وتجهيز الجيل الجديد بمهارات عملية يعد خطوة مهمة نحو مستقبل أكثر استدامة لخدمات المياه والصرف الصحي في الفيوم، وهو أحد ادوار شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى المجتمعية، والتزاما منها بدعم المبادرات التعليمية والتدريبية لتبادل الخبرات مع الجامعات والمؤسسات الأكاديمية.

وأكد الطلاب أن الفرصة التدريبية التي أتيحت لهم بشركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، مكنتهم من التعرف عمليًا على التقنيات الحديثة ومتابعة مراحل معالجة المياه والصرف الصحي عن قرب، وعزز من مهاراتهم العلمية، ووفر لهم الخبرة اللازمة التي تؤهلهم للدخول بسلاسة إلى سوق العمل، والمساهمة بفعالية في القطاع المائي بالمحافظة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.