مياه الفيوم تنظم تدريبا علي أساسيات معالجة الصرف الصحي

نظمت شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، دورة تدريبية متخصصة بعنوان «أساسيات معالجة الصرف الصحي» بمقر الإدارة العامة للتدريب بمحطة مياه العزب الجديدة.

واستهدفت تنمية مهارات العاملين من خلال شرح أنظمة الصرف الصحي ومراحل المعالجة المختلفة، والتحديات التي تطرأ أثناء التشغيل وسبل تحسين كفاءة الأداء داخل محطات المعالجة.

رفع كفاءة العاملين

ويمثل التدريب المستمر محورًا أساسيًا لتطوير الكوادر الفنية ورفع كفاءتهم، بما ينعكس مباشرة على جودة الخدمات وتقليل معدلات الأخطاء والحوادث، وتحرص شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، على الاستثمار في العنصر البشري عبر برامج تدريبية متخصصة تواكب أحدث التقنيات وتلبي متطلبات بيئة العمل، وقد أعدت شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، عدة حقائب تدريبية طموحة لتطوير العمل والعاملين معا، مع متابعة دورية لقياس فعاليات البرامج.

وتعتبر الحقائب التدريبية الضمانة الأساسية لتنمية القدرات البشرية واستدامة جودة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي وتحقيق رؤية الشركة في تقديم خدمة متميزة للمواطنين

