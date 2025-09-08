الثلاثاء 09 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

مياه الفيوم تنظم تدريبا علي أساسيات معالجة الصرف الصحي

تدريب، فيتو
تدريب، فيتو

نظمت شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، دورة تدريبية متخصصة بعنوان «أساسيات معالجة الصرف الصحي» بمقر الإدارة العامة للتدريب بمحطة مياه العزب الجديدة.

واستهدفت تنمية مهارات العاملين من خلال شرح أنظمة الصرف الصحي ومراحل المعالجة المختلفة، والتحديات التي تطرأ أثناء التشغيل وسبل تحسين كفاءة الأداء داخل محطات المعالجة.

رفع كفاءة العاملين

 ويمثل التدريب المستمر محورًا أساسيًا لتطوير الكوادر الفنية ورفع كفاءتهم، بما ينعكس مباشرة على جودة الخدمات وتقليل معدلات الأخطاء والحوادث، وتحرص شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، على الاستثمار في العنصر البشري عبر برامج تدريبية متخصصة تواكب أحدث التقنيات وتلبي متطلبات بيئة العمل،  وقد أعدت شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، عدة حقائب تدريبية طموحة لتطوير العمل والعاملين معا، مع متابعة دورية لقياس فعاليات البرامج.

انخفاض جديد في أسعار الدواجن اليوم الإثنين 8-9-2025 في الفيوم

مياه الفيوم تعلن توصيل الخدمة إلى 3560 أسرة فقيرة بالمجان خلال عام

 وتعتبر الحقائب التدريبية الضمانة الأساسية لتنمية القدرات البشرية واستدامة جودة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي وتحقيق رؤية الشركة في تقديم خدمة متميزة للمواطنين

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفيوم الإدارة العامة للتدريب الاستثمار فى العنصر البشري الشرب والصرف الصحى أنظمة الصرف الصحي خدمات مياه الشرب والصرف الصحي شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي معالجة الصرف الصحي

مواد متعلقة

مياه الفيوم تتعاون مع مديرية التعليم لنشر الوعي المائي بين التلاميذ

فرق صحة البيئة بالفيوم ترصد 30 تجمعا للقمامة

صحة الفيوم تشن حملات مكبرة علي محطات مياه الشرب والصرف الصحي

مياه الفيوم تعلن تجديد شهادة الآيزو لمعمل المعايرة 4 سنوات مقبلة

تدريب العاملين بمياه الفيوم على مبادئ الإسعافات الأولية

محافظ الفيوم يتابع أنشطة المبادرة القومية بداية

مياه الفيوم تنظم ندوة توعية لسيدات قرية قوتة بأهمية ترشيد الاستهلاك

مياه الفيوم تستعد لافتتاح خزان ورافع قرية كحك بـ يوسف الصديق

الأكثر قراءة

قنوات مفتوحة، كيف تشاهد مباراة منتخب مصر أمام بوركينا فاسو؟

بالأسماء، السيسي يوجه بدراسة الالتماس المقدم بإصدار عفو رئاسي عن عدد من المحكوم عليهم

أخبار مصر: مصرع وإصابة العشرات في حادث بالأقصر، إسرائيل تبدأ تهجير سكان غزة نحو مصر، الفراعنة على موعد مع كتابة التاريخ

انخفاض 4 جنيهات، سعر الفراخ اليوم الثلاثاء 9 سبتمبر 2025

ما حكم الجهر بالدعاء والتسبيح خلال صلاة القيام؟ دار الإفتاء تجيب

بعد التماس القومي لحقوق الإنسان، شروط العفو الرئاسي عن المحكوم عليهم

فرص لسقوط الأمطار، حالة الطقس اليوم

الدولار يتلقى ضربة صباحية من الجنيه

خدمات

المزيد

سعر السكر اليوم الثلاثاء

5600 جنيه لهذا العيار، أسعار الذهب صباح اليوم الثلاثاء 9 سبتمبر 2025

150 ألف جنيه لهذا النوع، أسعار الألومنيوم محليا اليوم الثلاثاء

تعرف على أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم الاثنين

المزيد

انفوجراف

برلماني يوجه اتهاما لوزارة التعليم بشأن نظام البكالوريا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الجهر بالدعاء والتسبيح خلال صلاة القيام؟ دار الإفتاء تجيب

عميد كلية أصول الدين السابق: أصحاب الفكر المتشدد يطلقون أحكام التكفير والبدعة على المجتمعات

تفسير رؤية الكلب الأسود في منام العزباء وعلاقتها بمواجهة العقبات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads