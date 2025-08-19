الثلاثاء 19 أغسطس 2025
مياه الفيوم: تحليل 71 ألف عينة لضمان جودة المنتج النهائي

تحليل مياه الشرب،
تحليل مياه الشرب، فيتو

 أعلنت شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، أن قطاع المعامل سحب 71,101 عينة، من مياه الشرب والصرف الصحي والصناع، خلال شهري يونيو ويوليو 2025، لمتابعة جودة مياه الشرب، ومطابقة نواتج الصرف الصحي والصناعي للاشتراطات البيئية.

 

خريطة العينات

وكان قد تم سحب  69,388 عينة من المحطات الرئيسية والوحدات المرشحة وشبكات مياه الشرب بجميع أنحاء المحافظة، عن طريق الإدارة العامة لمعامل محطات مياه الشرب، والإدارة العامة للمعمل المركزي لمياه الشرب، والإدارة العامة للجودة وشؤون البيئة، و1,587 عينة من دخول وخروج ومراحل معالجة محطات الصرف الصحي، عن طريق الإدارة العامة لمعامل محطات الصرف الصحي والإدارة العامة للمعمل المركزي للصرف الصحي، و125 عينة صرف صناعي، جُمعت من المنشآت الصناعية والتجارية والحكومية بأنواعها المختلفة في أنحاء المحافظة، عبر الإدارة العامة للصرف الصناعي. 

 

تقنيات حديثة لمعالجة مياه الشرب

وتعتمد شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى على التقنيات الحديثة في معالجة مياه الشرب، وتدعم قطاع المعامل بأحدث الأجهزة المختبرية المتخصصة في الرصد والتحليل، مع توفير فرص تدريب مستمرة للعاملين، وتبادل الخبرات مع الشركات الشقيقة، والمشاركة في المنتديات العلمية والمعارض الدولية لضمان إنتاج مياه مطابقة للمواصفات القياسية العالمية. 

 

حالة الطقس غدا الأربعاء 20-8-2025 في محافظة الفيوم

بسبب التهور، إصابة 9 أشخاص في انقلاب ميكروباص على طريق الفيوم

وقالت الدكتورة وفاء يعقوب، رئيس قطاع المعامل، إن المعامل تتابع جودة مياه الشرب على مدار الساعة، كما تتابع السيب النهائي لمياه الصرف الصحي المعالجة، حرصًا على حماية البيئة من التلوث والحفاظ على الصحة العامة.

