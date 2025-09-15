الإثنين 15 سبتمبر 2025
شركة مياه الفيوم تكرم 49 من أبناء العاملين المتفوقين دراسيا

 كرمت شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، 49 طالبًا وطالبة من مختلف المراحل التعليمية. شمل التكريم 28 من الحاصلين على الشهادة الإعدادية، و9 من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة، و10 من خريجي التعليم الفني، وطالب واحد جامعي، وأحد العاملين بالشركة الحاصل على درجة الدكتوراه.

 

أهمية الاحتفال بالمتفوقين علميا من أبناء العاملين

 وتحرص شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، على إقامة حفلات سنويا لتكريم أبناء العاملين المتفوقين دراسيا، كنوع من دعم ورعاية العاملين وأسرهم، وحافزًا مهمًا لمواصلة الجد والاجتهاد لأبناء العاملين باعتبارهم مستقبل مصر الواعد، والتكريم يساهم في تحفيزهم على الاستمرار في تحقيق النجاحات العلمية.

 

ويعكس التقليد السنوي التزام شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى بتعزيز روح التنافس بين الطلاب، وتشجيعهم على التفوق، كما أنه جزء من دورها في دعم التنمية البشرية والارتقاء بالمجتمع.

