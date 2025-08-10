الأحد 10 أغسطس 2025
مياه الفيوم: تحليل 71 ألف عينة لمتابعة جودة مياه الشرب

أكدت شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، أن قطاع المعامل بالشركة تابع جودة مياه الشرب من خلال سحب 71101 عينة خلال شهري يونيو ويوليو 2025، وتم تحليلها للتأكد من جودة وسلامة ومأمونية مياه الشرب.

خريطة عينات مياه الشرب والصرف الصحي والصناعي

وقد سحبت  69388 عينة من المحطات الرئيسية والوحدات المرشحة وشبكات مياه الشرب بجميع أنحاء المحافظة، عن طريق الإدارة العامة لمعامل محطات مياه الشرب، والإدارة العامة للمعمل المركزي لمياه الشرب، والإدارة العامة للجودة وشؤون البيئة. 

كما سحبت  1587 عينة من دخول وخروج ومراحل معالجة محطات الصرف الصحي، عن طريق الإدارة العامة لمعامل محطات الصرف الصحي والإدارة العامة للمعمل المركزي للصرف الصحي. 

وسحبت 125 عينة صرف صناعي، جُمعت من المنشآت الصناعية والتجارية والحكومية بأنواعها المختلفة في أنحاء المحافظة، عبر الإدارة العامة للصرف الصناعي. 

  تقنيات حديثة في معالجة مياه الشرب

وتعتمد شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى على التقنيات الحديثة في معالجة مياه الشرب، وتدعم قطاع المعامل بأحدث الأجهزة المختبرية المتخصصة في الرصد والتحليل، مع توفير فرص تدريب مستمرة للعاملين، وتبادل الخبرات مع الشركات الشقيقة، والمشاركة في المنتديات العلمية والمعارض الدولية لضمان إنتاج مياه مطابقة للمواصفات القياسية العالمية. 

محافظ القليوبية يوجه بإزالة مبنيين آيلين للسقوط في منطقة حريق شبرا الخيمة

مياه الفيوم تتابع مشروعات الصرف الصحي الممولة من الاتحاد الأوروبي

وقالت الدكتورة وفاء يعقوب، رئيس قطاع المعامل، إن المعامل تتابع جودة مياه الشرب على مدار الساعة، كما تتابع السيب النهائي لمياه الصرف الصحي المعالجة، حرصًا على حماية البيئة من التلوث والحفاظ على الصحة العامة.

