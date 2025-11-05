من هو رئيس شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي الجديد؟

18 حجم الخط

اعتمد المهندس احمد جابر شحاتة العضو المنتدب بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، حركة تغيير واسعة بين رؤساء الشركات التابعة، ومن بينها تعيين المهندس وليد سعيد إسماعيل، مهام رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، خلفا للمهندس محمد عبد الجليل النجار.

رئيس شركة الفيوم لمياه الشرب

وقد شغل رئيس شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، قبل ذلك عددًا من الوظائف القيادية والفنية بشركة مياه الشرب بالقاهرة، من أبرزها، رئيس قطاع الدعم الفني من ديسمبر 2022 حتى صدور قرار تعيينه رئيسا لمجلس إدارة شركة الفيوم لمياه الشرب، مدير عام الإدارة العامة للمياه غير المحاسب عليها وتقليل الفاقد من أبريل 2021 حتى ديسمبر ٢٠٢٢، مدير عام الإدارة العامة للاتزان المائي من أغسطس 2018 حتى مارس 2021، مهندس أول بالإدارة العامة للاتزان المائي من أبريل 2017 حتى يوليو 2018، مهندس بإدارة الكشف عن التسرب من ديسمبر 2006 حتى مارس 2017، مهندس تشغيل وصيانة كهربية بمحطة مياه شبرا الخيمة من مايو 2002 حتى ديسمبر 2006.

كما يُعدّ رئيس شركة مياه الفيوم الجديد مفتشًا فنيًا وإداريًا معتمدًا بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي في مجال الإدارة الفنية المستدامة (TSM) لمرافق مياه الشرب والصرف الصحي، ومفتشًا معتمدًا بـ TSM Egypt في مجالات التفتيش الفني والإداري لمحطات المياه والصرف الصحي.

