هل ممارسة الرياضة تكبر حجم الثدي؟ أخصائية تجيب

تكبير حجم الثدي من الأمور التى تهتم بها معظم الفتيات للحفاظ على مظهر الأنوثة لديهن مايعزز من الثقة بالنفس ويمنحهن شكلا مميزا للجسم.

وهناك طرق عديدة لتكبير حجم الثدي، منها جراحات التجميل التى تهوى بعض الفتيات ولكنها مكلفة، ومنها الطرق الطبيعية والصحية، وكثرت الأقاويل حول أن ممارسة الرياضة بانتظام يكبر حجم الثدي، ولكن دون معرفة مدى صحة هذا الكلام.

هل ممارسة الرياضة تكبر حجم الثدي 

وتقول الدكتورة هدير جميل أخصائية التغذية العلاجية، إن ممارسة الرياضة لا تكبر حجم الثدي، لأن الثدى خالٍ من العضلات فهو عبارة عن دهون وغدد لبنية، ولكن خلف الثدى يوجد عضلة كبيرة وهى عضلة البريست، وهى موجودة عند النساء والرجال، وممارسة الرياضة يقوي هذه العضلة ويشدها ماينعكس على مظهر الثدى ويجعله مشدود؛ ما يعطى شعورا بأن حجمه كبير.

 

فوائد ممارسة الرياضة 

وأضافت هدير، أن ممارسة الرياضة تحسن مرور الدورة الدموية بالجسم؛ ما يساعد فى تقوية جميع العضلات وشد الجسم وتحسين مظهره وجعله أكثر تناسقا، لذا ممارسة الرياضة أمر ضرورى للحفاظ على مظهر الجسم وتحسين مظاهر الأنوثة به، مايدفعنا إلى ممارسة الرياضة يوميا للاستفادة منها.

أكلات تساعد في تكبير حجم الثدي 

وتابعت، أنه بجانب ممارسة الرياضة هناك أكلات تساعد فى تعزيز أنوثة المرأة، منها:

  • مصادر الاستروجين النباتى، مثل بذور عباد الشمس وبذور الشيا وبذور القرع والكينوا.
  • الحلبة والشمر واليانسون
  • منتجات الألبان
  • البروتينات مثل اللحوم الحمراء والدجاج والسمك والبيض
  • عشبة كف مريم.
  • الرمان.
  • الدهون الصحية مثل زيت الزيتون وزبدة جوز الهند وزبدة اللوز.
