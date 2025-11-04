اضطراب الهرمونات من المشكلات التي تعاني منها العديد من النساء كثيرًا وعادة تربط النساء اضطراب الهرمونات بفترات الطمث والرضاعة والحمل وسن اليأس.

ولكن تلاحظ بعضهن أن هناك اضطرابًا بالهرمونات فى أوقات بعيدة عن التي ذكرناها بالأعلى ما يدفعها للتساؤل لمعرفة السبب وعلاجه سريعًا.

9 سلوكيات خاطئة تسبب اضطراب الهرمونات عند المرأة

ويقول الدكتور عماد سلامة أخصائي التغذية العلاجية، إن هناك 9 سلوكيات خاطئة تسبب اضطراب الهرمونات عند المرأة، منها:

اضطراب الهرمونات

شرب أكثر من 2 إلى 3 فناجين قهوة أو شاي في اليوم، ما يرفع هرمون الكورتيزول وهو هرمون التوتر، وبالتالى يسبب الشعور بالأرق والقلق، كما يسبب تراكم الدهون فى منطقة البطن.

المحليات الصناعية، وهى تسبب اضطراب فى مستقبلات الشبع في المخ، ومع الوقت تسبب مقاومة إنسولين وبالتالي لا يستطيع الجسم التعامل جيدا مع السكر.

الشموع العطرية والعطور بكثرة، وهى تحتوى على مواد كيميائية وللاسف يتم تصريفها فى الجسم مثل هرمون الإستروجين المزيف، وهو يسبب اضطراب شديد فى الهرمونات.

الإضاءة الزرقاء من الموبايل، وهذا الضوء يؤثر على إفراز الميلاتونين أى هرمون النوم، والذى بدوره يؤثر على جميع الهرمونات بالجسم.

الأكلات المعلبة والعبوات البلاستيك أو المعدن، والمواد التي تتسرب من هذه العبوات تدخل الجسم، وتشوش على الهرمونات الطبيعية، ما يؤثر على الدورة الشهرية، ويسبب زيادة الوزن، ويسبب اضطراب فى المزاج.

منتجات العناية التجارية، وتحتوي على مواد مثل البارابين والفتالات، وهى تتصرف في الجسم مثل الإستروجين المزيف وبالتالى تؤرعلى هرموات الجسم، لذا اختارى منتجات خالية من هذه المواد.

الطبخ في أواني الألومنيوم أو التافلون المخدوش، ومع الحرارة تخرج مواد كيميائية، تدخل فى الطعام وتسبب اضطراب الهرمونات على المدى الطويل.

اللحوم المصنعة مثل السوسيس، واللانشون، والهوت دوج، وغيرهم، وجميعها تحتوى على مواد حافظة ودهون مؤكسدة، تؤذى الكبد ما يؤثر على توازن الهرمونات بالجسم.

التوتر والمزاج السيئ، وللأسف التوتر يرفع الكورتيزول ويقلل هرمونات السعادة وللاسف يؤثر على جودة التبويض عند الفتيات.

