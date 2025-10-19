هل الرمان يسبب اضطراب الهرمونات الأنثوية؟

الرمان من الفاكهة الموسمية الشهيرة التى لها شعبية كبيرة وهو من فاكهة الجنة التى ذكرت فى القرآن الكريم ويستخدم فى الحلوى والطهى والعصائر وله عشاق كثيرون.

وفوائد الرمان عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم كما أن قشرته لها فوائد علاجية عظيمة حيث يتم تجفيفها واستخدامها فى الوصفات العلاجية.

أهمية الرمان للطفل الرضيع

وتقول الدكتورة هدير جميل أخصائية التغذية العلاجية، إن موسم الرمان بدأ وهو من الفاكهة المميزة لأنه يحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم ومهم تناوله للكبار والصغار والرضع أيضا حيث يتم إدخاله للطفل الرضيع منذ إتمامه 6 أشهر من عمره وذلك من خلال عصره وتصفيته لانه ممنوع تقديم البذر لهم مع الرمان فهو يحمى من أنيميا فقر الدم ويقوى مناعتهم خاصة فى فترة تغيير الفصول.

فوائد الرمان

الرمان والهرمونات الأنثوية

وأضافت هدير، أن هناك بعض الأقاويل بأن الرمان يسبب اضطراب في الهرمونات الأنثوية، ولكن دون أى تأكيدات، وفى الحقيقة أن كل هذا ما هو إلا شائعات وأقاويل ليس لها اى أساس من الصحة، لأن الرمان من الفاكهة التى توازن الهرمونات بالجسم خاصة الأنثوية، ولا يسبب انقطاع الطمث ولا يسبب البلوغ المبكر مثلما يعتقد البعض.

وتابعت، أن عند تناول الرمان بعد فترة انقطاع الطمث فيعمل على رفع مستوى هرمون الإستروجين بالجسم ما يقلل من أعراض سن اليأس، وإذا تم تناوله وهناك نسبة مرتفعة بهرمون الاستروجين بالجسم يعمل الرمان على خفضها ضبطها، وبالتالى تناول الرمان ضرورى للصحة.

