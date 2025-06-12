طبيبة تحذر الأهالي من تجاهل علامات البلوغ المبكر عند الأطفال

وجهت الدكتورة شيرين عبد الغفار أستاذ السكر والغدد الصماء بكلية الطب جامعة القاهرة نصائح للأمهات بشأن البلوغ المبكر عند الأطفال.

ظهور علامات بلوغ عند الأطفال

وقالت إنه في حالة ظهور علامات بلوغ عند الأطفال الذكور قبل عمر 9 سنوات و8 سنوات للبنت منها زيادة حجم الثدى وظهزر شعر في الوجه وظهور شعر في الأماكن الحساسة، وتغير صوت الأولاد يجب الذهاب لاستشاري الغدد الصماء لأن البلوغ المبكر يمكن أن يسبب مشاكل النفسية للطفل

وأكدت أن التشخيص السريع يحمى الأطفال من حدوث أى مضاعفات.

ونصحت الدكتورة شيرين عبد الغفار أستاذ السكر والغدد الصماء بكلية الطب جامعة القاهرة الأمهات في حالة ظهور مجموعة من الأعراض على الطفل بضرورة التوجه للاستشاري السكر لتشخيص المرض وعدم حدوث مضاعفات.

أعراض السكر عند الأطفال

وقالت إن أهم هذه الأعراض إذا ظهرت بصورة متكررة تشمل:

١- العطش المتكرر

٢- كثرة التبول

٣- الطفل يتبول ليلا دون أن يشعر

٤- عدم القدرة علي بذل أي مجهود

أسباب السكر عند الأطفال

وأشارت إلى أن السكر عند الأطفال يكون من النوع الأول وهو يحدث بسبب مشكلة مناعية تجعل الجسم يهاجم البنكرياس وتجعله لا يستطيع إفراز الأنسولين.

وأكدت أن علاج السكر من النوع الأول عند الأطفال يكون من خلال تعويض نقص هرمون الأنسولين بالحصول على العلاج الأنسولين لكي يستطيع الطفل ضبط السكر والنمو.



وأشارت أستاذ السكر والغدد الصماء إلى أن هناك فوائد متعددة للأنسولين فهو يسمى هرمون الطاقة.

وكشفت الدكتورة شيرين عبد الغفار، أستاذ علاج السكر والغدد الصماء، بكلية الطب جامعة القاهرة عن أهم أعراض مرض السكر عند الأطفال.

أعراض مرض السكر عند الأطفال

وأضافت أن هناك عدة أعراض يجب أن تنتبه لها الأم منها التبول بكثرة ووجود التهابات فطرية متكررة وفقدان الوزن بشكل مفاجئ.

أوضحت أن مرض السكر عند الأطفال من النوع الأول وليس مرضًا وراثيًّا، مشيرة إلى أن مرض السكر يظهر لدى الطفل فجأة مؤكدة أنه يجب التشخيص السليم عن طريق عمل الفحوصات وإجراء التحاليل السكر الصائم والفاطر.

التشخيص المبكر لمرض السكر يساعد على منع المضاعفات

أكدت أستاذ السكر والغدد الصماء أن التشخيص المبكر لمرض السكر يساعد على منع المضاعفات

كشفت الدكتورة شيرين عبد الغفار عن وجود تحاليل وفحوصات دورية يجب إجراؤها للطفل المصاب بمرض السكر حرصا على عدم حدوث مضاعفات مرض السكر له.

تحاليل دورية للأطفال المصابين بمرض السكر

وأشارت أستاذ السكر والغدد الصماء أن الطفل يجب أن يجري تحليل السكر التراكمي كل ٣ شهور بجانب تحاليل سنوية وهى الغدة الدرقية ومخزون الحديد وحساسية القمح والدهون في الدم وفيتامين د والكشف على الشبكية والزلال في البول، ورسم قلب ووظائف الكلى والكبد للكشف المبكر عن مضاعفات المرض.

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