الجمعة 07 نوفمبر 2025
تحصين 44 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع ببني سويف

أعلنت محافظة بني سويف عن تحصين 44 ألفًا و158 رأس ماشية ضمن أعمال الحملة القومية الثالثة لتحصين الثروة الحيوانية ضد أمراض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، والتي تنفذها مديرية الطب البيطري في جميع قرى ومراكز محافظة بني سويف، ضمن خطة الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بهدف حماية الثروة الحيوانية من الأمراض الوبائية ودعم المربين.

محافظة بني سويف يتابع حملة تحصين الثروة الحيوانية

جاء ذلك في إطار متابعة الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، لسير العمل في الحملة، والتي انطلقت في 25 أكتوبر الماضي، حيث شدد المحافظ على أهمية تحقيق المستهدف الكامل من الحملة في جميع المراكز والقرى، وتكثيف الجهود لضمان وصول التحصين إلى كل الحيوانات المستهدفة، حفاظًا على الثروة الحيوانية وتنميتها باعتبارها إحدى ركائز الأمن الغذائي.

تحصين 44 ألفًا و158 رأس ماشية ببني سويف

وخلال مناقشة التقرير الذي عرضه الدكتور أحمد الجبالي مدير عام الطب البيطري بمحافظة بني سويف، أشار إلى أن فرق التحصين تواصل عملها في الوحدات والإدارات البيطرية بكافة أنحاء المحافظة، من خلال خطة عمل منظمة تشمل الانتقال الميداني إلى المزارع والمنازل الريفية لتيسير عملية التحصين والوصول إلى جميع المربين، وأوضح أن إجمالي ما تم تحصينه حتى الآن بلغ 44 ألفًا و158 رأسًا من الأبقار والجاموس والأغنام، مع استمرار أعمال الحملة لتغطية المستهدف بالكامل خلال الفترة المحددة.

وأكد محافظ بني سويف، على أهمية الحملات القومية لتحصين الثروة الحيوانية في مواجهة الأمراض والأوبئة التي قد تؤثر سلبًا على هذا القطاع الحيوي، مشيرًا إلى ضرورة حشد جهود المجتمع المدني بالتوازي مع الجهود الحكومية لرفع الوعي بين المواطنين وأصحاب الماشية بأهمية التحصين الدوري للحفاظ على الإنتاج الحيواني.

محافظ بني سويف يؤكد على توفير اللقاحات والتحصينات

كما أوضح محافظ بني سويف، أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم القطاع الحيواني والنهوض به من خلال تحسين الخدمات البيطرية وتوفير اللقاحات والتحصينات اللازمة، مع التركيز على دعم صغار المربين وتوفير الحماية لثروتهم الحيوانية بما يحقق التنمية الريفية المستدامة.

