كشف وعلاج بالمجان لـ1027 مريضًا في قافلة طبية بقرية التضامن ببني سويف

كشفت محافظة بني سويف، عن أن مديرية الصحة نفذت قافلة طبية علاجية بقرية التضامن التابعة لمركز سمسطا، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لتقديم الخدمات الطبية المجانية لأهالي القرى الأكثر احتياجًا، وسط تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة.

محافظ بني سويف يتابع تنظيم القوافل الطبية

وأكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، أهمية استمرار تنظيم تلك القوافل الطبية التي تأتي في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لما تمثله من دور حيوي في توفير الخدمات الصحية المجانية للمواطنين في المناطق النائية، مشيرًا إلى حرص المحافظة على التنسيق المستمر مع مديرية الصحة لضمان وصول الخدمة الطبية إلى المواطنين في أماكنهم وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.

وفي السياق ذاته، أوضح الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، في تقريره المعروض على المحافظ، أن القافلة نُفذت بمشاركة فريق عمل من إدارة القوافل العلاجية برئاسة الدكتور ياسر خيري الشرقاوي منسق القوافل، والدكتور محمد خلف عبد الحميد مسئول الإمداد الطبي، وطه كمال حجاج المسئول المالي والإداري، وعيد فرج فرج مسئول معلومات القوافل، وأحمد محمد عجمي مسئول إعداد الموقع وتجهيز العيادات.

كشف وعلاج بالمجان لـ1027 مريضًا ببني سويف

وأشار وكيل صحة بني سويف، إلى أن القافلة ضمت 7 عيادات في 6 تخصصات (الباطنة، الأطفال، الجراحة، النساء، الجلدية، وتنظيم الأسرة)، وأسفرت أعمالها عن توقيع الكشف الطبي على 1027 مريضًا وصرف العلاج لهم بالمجان، إلى جانب إجراء 42 تحليل دم، و40 تحليل طفيليات، و8 حالات أشعة عادية، وتحويل 3 حالات لعمل تقارير طبية ونفقة دولة، وتحويل حالة أخرى للمستشفى لاستكمال العلاج، بالإضافة إلى 27 حالة موجات فوق صوتية.

وأوضح بأنه تم تنفيذ ندوات للتثقيف الصحي استفاد منها 160 مواطنًا، تناولت موضوعات التوعية بفيروس كورونا، وتنظيم الأسرة، وسرطان الثدي، وسلامة الغذاء، وسوء استخدام الأدوية، وأهمية الرضاعة الطبيعية، كما شملت القافلة فحوصات للكشف المبكر عن الضغط والسكر لعدد 300 مواطن، ليصل إجمالي الخدمات المقدمة إلى 3023 خدمة طبية مجانية متنوعة لأهالي قرية التضامن والمناطق المجاورة.

