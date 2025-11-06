مصرع شاب دهسه قطار ببني سويف

الجمعة 07 نوفمبر 2025
لقي شاب مصرعه، بعدما صدمه قطار بمنطقة مزلقان أشمنت بمركز ناصر شمال محافظة بني سويف، ونقلته سيارة الإسعاف جثة هامدة إلى مشرحة مستشفى ناصر العام، وجار اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة.

بلاغ تصادم قطار بشاب بمركز ناصر ببني سويف

تلقت الأجهزة الأمنية بـ مديرية أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بورود بلاغًا من الأهالي بوقوع حادث اصطدام قطار بأحد الأشخاص بالقرب من مزلقان أشمنت، ما أسفر عن وفاته في الحال متأثرًا بإصاباته البالغة.

 

وعلى الفور، انتقلت قوة من مركز شرطة ناصر إلى موقع الحادث لمعاينة المكان واتخاذ الإجراءات اللازمة، حيث تبين أن الضحية يدعى حسن محمود طه عبد العاطي، يبلغ من العمر 19 عامًا، ويقيم بقرية أشمنت التابعة لدائرة المركز.

 

الضحية كان يعبر المزلقان أثناء مرور القطار

 

وأفادت التحريات الأولية وشهادات بعض الأهالي أن الشاب كان يعبر مزلقان السكة الحديد أثناء مرور القطار، إلا أنه لم يتمكن من تفاديه، فصدمه القطار بقوة ما أدى إلى وفاته في الحال، وتم الدفع بسيارة إسعاف تابعة لمرفق إسعاف بني سويف، حيث جرى نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى ناصر العام تحت تصرف جهات التحقيق.

 

كما جرى إخطار النيابة العامة ببني سويف التي تولت التحقيق، وقررت ندب الطبيب الشرعي لتشريح الجثمان لبيان سبب الوفاة، والتصريح بدفن الجثة عقب انتهاء الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجارٍ استكمال الإجراءات الإدارية والقانونية المتبعة في مثل هذه الحالات.

 

