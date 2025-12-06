السبت 06 ديسمبر 2025
رياضة

مجموعة مصر، موعد مباراة الكويت والأردن في كأس العرب والقنوات الناقلة

الكويت
الكويت
مجموعة مصر، يلتقي منتخب الكويت، مع نظيره الأردني، اليوم السبت على استاد أحمد بن علي ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العرب 2025 المقامة في قطر.

ويتواجد الكويت والأردن برفقة مصر والإمارات بالمجموعة الثالثة في كأس العرب 2025.
 

موعد مباراة الكويت والأردن في كأس العرب


وتنطلق مباراة الكويت ضد الأردن في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت القاهرة والساعة الثانية ظهرًا بتوقيت الدوحة والسعودية والأردن والكويت.

 

القنوات الناقلة لمباراة الكويت أمام الأردن في كأس العرب


وتبث المباراة عبر قنوات بي إن سبورتس HD المفتوحة، بالإضافة إلى قناة الكأس، أبوظبي الرياضية، ودبي الرياضية وإم بي سي مصر 2.

 

وكان الأردن حقق الفوز في مباراته الأولى على نظيره الإمارات 2-1، بينما تعادل منتخب الكويت مع منتخب مصر 1-1.

ويحتل الأردن صدارة ترتيب المجموعة الثالثة في كأس العرب برصيد ثلاث نقاط، ثم مصر والكويت لديهما نقطة، فيما تحتل الإمارات المركز الرابع دون نقاط.

وكانت بطولة كأس العرب تُقام في السابق بتنظيم الاتحاد العربي لكرة القدم، قبل أن يتولى الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا “فيفا” تنظيمها بدءًا من نسخة  قطر 2021.

ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة إلى مرحلة خروج المغلوب، والتي تتضمن ربع النهائي ونصف النهائي والنهائي. وسيستضيف استاد لوسيل المباراة النهائية في 18 ديسمبر.

 

مجموعات كأس العرب 2025
 

المجموعة الأولى: قطر، تونس، سوريا، فلسطين.
المجموعة الثانية: المغرب، المملكة العربية السعودية، عُمان، جزر القمر.
المجموعة الثالثة: مصر، الأردن، الإمارات العربية المتحدة، الكويت.
المجموعة الرابعة: الجزائر، العراق، البحرين، السودان.

وكانت الجولة الأولى من كأس العرب 2025 شهدت النتائج التالية:


سوريا 1-0 تونس

فلسطين 1-0 قطر

المغرب 3-1 جزر القمر

السعودية 2-1 عمان

مصر 1-1 الكويت

الأردن 2-1 الإمارات

الجزائر 0-0 السودان

العراق 2-1 البحرين 

