الصحة تكشف حقيقة نقص أدوية الكلى بمستشفيات التأمين الصحي

أكدت وزارة الصحة والسكان توافر جميع أدوية الكلى بشكل كامل ضمن خدمات التأمين الصحي، بعد تداول بعض صفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن نقص عقار "الإيبوتين" المستخدم في علاج أمراض الكلى، مما أدى إلى قلق المنتفعين بخدمات الهيئة.

أدوية الكلى متوفرة بشكل كامل

وقال د. حسام عبد الغفار، المتحدث باسم الوزارة، إن أدوية الكلى متوفرة بشكل كامل، دون أي أعباء مالية على المرضى، مشيرًا إلى أن الكمية الشهرية المصروفة من عقار "الإيبوتين" تصل إلى 150 ألف سرنجة لمرضى الكلى.

الرصيد المخزني الحالي يزيد عن 70 ألف سرنجة

وأضاف عبدالغفار أن الرصيد المخزني الحالي يزيد عن 70 ألف سرنجة، وتقوم الهيئة العامة للشراء الموحد بتوفير الحصص المركزية وتوزيعها بانتظام على جميع فروع الهيئة في كافة المحافظات، لضمان استمرار الخدمة دون أي انقطاع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.