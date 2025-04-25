أعراض حصوات الكلى يجب علاجها لتجنب مخاطرها

أعراض حصوات الكلى، حصوات الكلى من المشكلات التى قد تكون بسيطة وقد تكون خطيرة وفى كلا الحالتين يجب الالتزام بالعلاج حفاظا على صحة وكفاءة الكلى.

وأعراض حصوات الكلى، عديدة ومعظمها معروف لأنها تسبب الام مبرحة واحيانا تعزف البول، عادة تنتج عن الإفراط فى تناول الأملاح.

ويقول الدكتور أشرف هنداوى استشارى أمراض الكلى والمسالك البولية، إن حصوات الكلى من المشاكل الصحية الشائعة التي تؤثر على عدد كبير من الأشخاص حول العالم، وهي عبارة عن تجمعات صلبة من المعادن والأملاح تتشكل داخل الكلى، وتختلف أحجام هذه الحصوات من صغيرة مثل حبة الرمل إلى كبيرة قد تملأ حوض الكلى، وعلى الرغم من أنها قد تمر أحيانا دون أن تسبب أعراض، فإنها في حالات كثيرة تكون مؤلمة وقد تؤدي إلى مضاعفات خطيرة.

أعراض حصوات الكلى

واضاف هنداوي، تتفاوت أعراض حصوات الكلى حسب حجم الحصوة وموقعها، وتشمل الأعراض الأكثر شيوعا ما يلي:

ألم شديد في الجانب أو الظهر يعرف بـ"المغص الكلوي"، وقد يمتد إلى أسفل البطن أو الفخذ.

ألم أثناء التبول.

تغير في لون البول مثل أن يصبح البول وردي أو بني أو مدمم.

كثرة التبول أو الشعور برغبة مستمرة في التبول.

الغثيان والقيء.

ارتفاع في درجة الحرارة إذا ترافق مع التهابات.

رائحة كريهة في البول.

أسباب تكون حصوات الكلى

وتابع، أن هناك عدة أسباب تؤدي إلى تكوّن الحصوات، منها:-

قلة شرب الماء، مما يسبب تركيز البول وزيادة ترسيب الأملاح والمعادن.

اتباع نظام غذائي غني بالأملاح والبروتين الحيواني.

زيادة الكالسيوم أو الأوكسالات أو حمض اليوريك في البول.

بعض الحالات الوراثية أو العوامل الجينية.

السمنة والوزن الزائد.

بعض الأدوية والمكملات مثل مكملات الكالسيوم أو فيتامين "د".

أمراض معينة مثل فرط نشاط الغدة الجار درقية أو التهابات المسالك البولية المزمنة.

أعراض حصوات الكلى

مضاعفات حصوات الكلى

وأوضح الدكتور أشرف هنداوى استشارى أمراض الكلى، أنه إذا لم تُعالج حصوات الكلى بشكل مناسب، فقد تؤدي إلى مضاعفات خطيرة مثل:-

انسداد في المسالك البولية.

تلف الكلى أو ضعف وظيفتها.

التهابات متكررة في الجهاز البولي.

تعفن الدم في حال حدوث التهاب حاد وانتقاله إلى الدم.

ألم مزمن قد يؤثر على جودة الحياة.

علاج حصوات الكلى

وأضاف اكتور أشرف، تختلف طرق علاج حصوات الكلى بحسب حجمها وموقعها، ومن طرق علاج حصوات الكلى:-

العلاج المحافظ، شرب كميات كبيرة من الماء، ومسكنات الألم، ومتابعة الحالة حتى تخرج الحصوة تلقائيًا.

الأدوية، مثل أدوية توسيع الحالب لتسهيل مرور الحصوة، أو أدوية لتقليل تكوين الحصوات مستقبلًا.

التفتيت بالموجات الصادمة، حيث تفتيت الحصوة باستخدام موجات صوتية.

المنظار البولي، لإزالة الحصوة مباشرة عبر مجرى البول.

الجراحة، وهى نادرة وتستخدم للحصوات الكبيرة جدًا أو المعقدة.

نصائح تساعد فى الوقاية من حصوات الكلى

ولتجنب الإصابة بحصوات الكلى قال استشارى أمراض الكلى، أن هناك بعض النصائح التى تساعد فى الوقاية من الإصابة بحصوات الكلى، منها:-

شرب كميات كافية من الماء يوميًا (2.5 إلى 3 لتر).

تخفيف استهلاك الملح والبروتينات الحيوانية.

تقليل الأطعمة الغنية بالأوكسالات مثل السبانخ والمكسرات.

الحفاظ على وزن صحي.

مراقبة الكالسيوم في النظام الغذائي دون الإفراط في تقليله.

مراجعة الطبيب بانتظام خصوصًا لمن لديهم تاريخ مرضي سابق.

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