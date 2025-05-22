الخميس 22 مايو 2025
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صحة ومرأة

أعراض تؤكد الإصابة بحصوات الكلى

أعراض حصوات الكلى
أعراض حصوات الكلى

أعراض حصوات الكلى، حصوات الكلى من المشكلات الصحية الشائعة الحدوث بين الكبار والصغار لأسباب عديدة ويجب الاهتمام بعلاجها سريعا.

وأعراض حصوات الكلى، عديدة وعادة تظهر فى صورة آلام غير محتملة ويحرص المريض دائما على العلاج لتجنب مضاعفاتها التى تشكل خطورة على صحة الكلى.

أعراض حصوات الكلى 

ويقول الدكتور أشرف هنداوي استشارى أمراض الكلى والمسالك البولية، إن حصوات الكلى من المشاكل الصحية الشائعة التي تصيب الجهاز البولي، وهي تجمعات صلبة من الأملاح والمعادن تتكون داخل الكلى، وقد تختلف الأعراض من شخص لآخر حسب حجم الحصوة وموقعها، ولكن هناك مجموعة من الأعراض الشائعة التي تؤكد وجود حصوات في الكلى، منها:-

  • ألم شديد في الظهر أو الجانب، ويعد الألم الحاد والمفاجئ في منطقة أسفل الظهر أو الجانب أحد أبرز الأعراض، وقد ينتقل الألم إلى أسفل البطن أو إلى منطقة الفخذ.
  • ألم أثناء التبول، وعند انتقال الحصوة من الكلى إلى الحالب، قد يشعر المريض بألم حارق أثناء التبول، يشبه إلى حد كبير أعراض التهابات المسالك البولية.
  • تغير لون البول، وقد يلاحظ المصاب تغيرا في لون البول ليصبح وردي أو أحمر أو بني نتيجة وجود دم ناتج عن احتكاك الحصوة بجدران المسالك البولية.
  • البول العكر أو ذو رائحة كريهة، وفي بعض الحالات، تتسبب الحصوات في حدوث التهابات تؤدي إلى ظهور رائحة كريهة أو لون غير طبيعي في البول.
  • الشعور بالحاجة المتكررة للتبول، خاصة إذا كانت الحصوة قريبة من المثانة.
  • الغثيان أو القيء، لأن الألم الشديد قد يؤدي إلى رد فعل من الجسم يتمثل في الغثيان أو القيء.
  • ارتفاع درجة الحرارة أو القشعريرة، وذلك إذا صاحبت الحصوة عدوى في الكلى، مما يتطلب تدخل طبي سريع.

وأضاف هنداوى، أنه عند ظهور الأعراض السابقة يجب الكشف الفورى لدى طبيب مختص لسرعة العلاج حتى لا تتضاعف المشكلة وتسبب مخاطر عديدة قد تؤثر على كفاءة الكلى.

أعراض حصوات الكلى 
أعراض حصوات الكلى 

وحصوات الكلى، عبارة عن ترسبات صلبة، تكونت من الأملاح والمعادن الزائدة داخل الجسم، لأسباب عديدة، وهى تسبب أعراض مزعجة وقد لا يشعر بها المريض على الإطلاق، على حسب حجم الحصوات ومكان تواجدها، فهي يمكن أن تستقر في الحالب أو المثانة أو الكلى، وخطورتها تكمن في حال تأثيرها في خروج البول بالجسم، ما يسبب قصور كلوي وفشل كلوي أيضا.

أسباب الإصابة بحصوات الكلى

الفوهناك أسباب عديدة تؤدي إلى الإصابة بحصوات الكلى، منها:

- زيادة نسبة اليوريك أسيد بالجسم نتيجة الإفراط فى تناول مشروبات الكولا والكافيين.

- زيادة نسبة الكالسيوم وفيتامين د بالجسم، ما يؤدى إلى ترسبهم فى الكلى.

- النظام الغذائى القائم على الوجبات السريعة والمخللات والطعام الدسم.

- قلة تناول الماء والسوائل.

-السمنة سبب رئيسى فى الإصابة بحصوات الكلى.

- تناول بعض الأدوية التي ترسب الحصوات بالكلى.

- الإفراط فى تناول المكملات الغذائية.

- وجود تاريخ عائلي للمرض.

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حصوات الكلى، أسبابها وأعراضها وطرق العلاج والوقاية

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أعراض حصوات الكلى يجب علاجها لتجنب مخاطرها

 

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