4 عناصر يجب الانتباه إليها، النظام الغذائي المثالي للتعايش مع أمراض الكلى المزمنة

يفرض التعايش مع مرض الكلى المزمن (CKD) على المريض يقظة دائمة تجاه ما يتناوله، لذلك من المهم اتباع المبادئ الأساسية للنظام الغذائي الخاص بمرضى الكلى المزمن، والالتزام بهذه الإرشادات يُعد ركيزة أساسية لتخفيف العبء عن الكليتين وإبطاء تقدم المرض.

المبادئ الأساسية لنظام غذاء مرضى الكلى

لا يحتاج جميع مرضى الكلى المزمن إلى نظام غذائي مقيد بالضرورة، لكن هناك مبادئ غذائية يجب اتباعها بغض النظر عن مرحلة المرض، وفقًا لموقع “Cleveland Clinic” الطبي:

مراقبة العناصر الغذائية الأربعة، وهي الصوديوم، والبروتين، والبوتاسيوم، والفسفور.

الحفاظ على ترطيب الجسم من خلال بتناول ما لا يقل عن 2.5 لتر من السوائل (ما يعادل 10.5 أكواب) يوميًا. مع العلم أن هناك استثناءات لهذه القاعدة، مثل حالات حصوات الكلى أو الفشل الكلوي، ما يستدعي استشارة أخصائي أمراض الكلى أو أخصائي التغذية الكلوية للحصول على نصيحة مُخصصة.

التركيز على "الأطعمة الكاملة"، يجب الإقلال من تناول الأطعمة فائقة المعالجة لأنها تزيد من خطر تطور مرض الكلى المزمن أو تفاقمه، واستبدالها بالأطعمة ذات الحد الأدنى من المعالجة والغنية بالمغذيات.

حماية صحة القلب فأمراض القلب تعد السبب الرئيسي لوفاة مرضى الكلى المزمن. يمكن تقليل هذا الخطر عبر الحد من الأطعمة الغنية بالكوليسترول والدهون المشبعة، مثل اللحوم الدهنية، الأطعمة المقلية ومنتجات الألبان كاملة الدسم.

إدارة الأمراض المزمنة المصاحبة، ومن الشائع وجود حالات صحية أخرى إلى جانب مرض الكلى المزمن (مثل السكري أو ارتفاع ضغط الدم)، لذا يجب أن يتكيف النظام الغذائي مع الاحتياجات الغذائية لهذه الحالات أيضًا.

أهمية النظام الغذائي لمرضي الكلي

يساعد اتباع خطة غذائية صديقة للكلى في تخفيف الضغط على الكليتين، مما قد يؤدي إلى إبطاء تقدم المرض والتحكم في الأمراض المزمنة المرتبطة به أو تقليل خطرها.

وتؤدي الكليتين أكثر من 20 وظيفة مختلفة، أهمها تصفية السوائل والفضلات من الدم وإزالتها عبر البول، وعندما يعاني الشخص من مرض الكلى المزمن لا تستطيع الكلى أداء وظائفها المتعددة بشكل صحيح. ومع عدم قدرة الكلى على إزالة الفضلات والسوائل بالسرعة المطلوبة، تتراكم هذه المواد في الجسم، مما يسبب المزيد من الضرر ويُبطئ عملها أكثر.

وبينما لا يمكن لتعديل العادات الغذائية أن يُلغي الضرر الذي لحق بالكليتين بالفعل، إلا أنه قد يُبطئ أو حتى يُوقف المزيد من التدهور في وظيفتهما.

المغذيات الرئيسية التي تتطلب العناية

لإدارة مرض الكلى المزمن يجب مراقبة دقيقة لأربعة مغذيات رئيسية:

1. الصوديوم

يُعد تقليل الصوديوم سمة أساسية في حمية مرضى الكلى. فالصوديوم يرفع مستويات السوائل في الجسم، ويزيد أيضًا من ضغط الدم. هذا يعني تحميل الكليتين المرهقتين عملًا إضافيًا، ووضع ضغط غير ضروري على القلب في الوقت ذاته.

2. البروتين

بالإضافة إلى وظيفتهما في تنقية الدم، فإن الكليتين مسؤولتان عن تكسير البروتينات التي نتناولها. وعندما لا تعمل الكليتان بشكل صحيح، يصبح تراكم البروتين مشكلة.

فبعد تكسير البروتين إلى أحماض أمينية وببتيدات، يجب على الكليتين إعادة امتصاصها وإرسالها مرة أخرى إلى مجرى الدم. لذا، فإن تناول كميات مفرطة من البروتين، وخاصة البروتينات الحيوانية، يُرهق الكليتين، مما يؤدي إلى بروتينية (وجود البروتين في البول).

لا يعني مرض الكلى المزمن التحول إلى نظام نباتي كامل، لكنه يتطلب الحصول على غالبية البروتين من المصادر النباتية. وتختلف الكمية المحددة للبروتين حسب شدة الحالة، لكن يُنصح معظم مرضى الكلى المزمن باستهداف حوالي جرام واحد من البروتين لكل كيلوجرام من وزن الجسم.

3. البوتاسيوم

مع تراجع وظائف الكلى، تتدهور قدرتها على تصفية البوتاسيوم، وهو معدن أساسي ينظم مستويات السوائل ويدعم القلب والعضلات. يمكن أن تؤدي المستويات المرتفعة من البوتاسيوم إلى مجموعة واسعة من المشاكل، بما في ذلك ارتفاع ضغط الدم.

يعتمد مدى تقييد البوتاسيوم على درجة تلف الكلى. تشمل الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم التي يجب التقليل منها: البطاطس، الطماطم، والحبوب الكاملة.

4. الفسفور

عندما يتراكم الفسفور الزائد في الدم، فإنه قد يُضر بأجهزة الجسم التي من المفترض أن يدعمها. فمثلًا، الفسفور يساعد في الحفاظ على قوة العظام، ولكن عند زيادته، تحاول العظام التعويض عن طريق تسريب الكالسيوم، لتنتهي ترسبات الكالسيوم في أماكن غير مرغوب فيها، ومنها القلب.

يجب الحد من تناول الأطعمة الغنية بالفسفور مثل المكسرات، اللحوم العضوية (كالكبد والكلاوي)، ومنتجات الألبان.

وينبغي أيضًا تجنب الأطعمة التي تحتوي على فوسفات مُضافة، كالوجبات الجاهزة (الميكروويف)، المشروبات الغازية، واللحوم المصنعة.

