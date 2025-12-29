الإثنين 29 ديسمبر 2025
توفيق عكاشة يوجه رسالة استغاثة شعبية لرئيس الوزراء: مستشفى طلخا المركزي تصلح للحيوانات لا البشر

وجه الإعلامي توفيق عكاشة، رسالة إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، تحمل استغاثة المواطنين فى مدينة طلخا من تدني مستوى الخدمة بـ مستشفى طلخا المركزي ومعاناة المرضى وذويهم.

توفيق عكاشة يكشف حالة التردي فى مستشفى طلخا المركزي

وقال توفيق عكاشة فى منشور على صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" اليوم: رسالة إلى السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء وشكوى واستغاثة من جماهير وشعب مدينة طلخا ومركز طلحا مستشفى طلخا المركزى.

توفيق عكاشة يناشد رئيس الوزراء تطوير مستشفى طلخا المركزي

وتابع توفيق عكاشة، مستشفى طلخا لا تصلح لكى تكون مستشفى مركزى بل لتكون للحيوانات، وأشاد بفريق العمل بالمستشفى الذي وصفه بـ الممتاز ولكنه يعمل وكأنه بوحدة صحية فى مطلع القرن العشرين، بلا أجهزة وبلا أسرة تستطيع استيعاب المرضى وحاله يرسى له.

واختتم عكاشة: لذلك أناشد رئيس الوزراء إرسال لجنه لمعاينة مستشفى طلخا المركزي والبدء فور في تحويلها إلى مستشفى إنسانى، وممكن دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مراجعة محافظ الدقهلية المحترم المتميز -اللواء طارق مرزوق-، فيما ورد من معلومات بهذه الشكوى ولكم خالص تحياتى.

