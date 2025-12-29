توفيق عكاشة يوجه رسالة استغاثة شعبية لرئيس الوزراء: مستشفى طلخا المركزي تصلح للحيوانات لا البشر

18 حجم الخط

وجه الإعلامي توفيق عكاشة، رسالة إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، تحمل استغاثة المواطنين فى مدينة طلخا من تدني مستوى الخدمة بـ مستشفى طلخا المركزي ومعاناة المرضى وذويهم.

توفيق عكاشة يكشف حالة التردي فى مستشفى طلخا المركزي

وقال توفيق عكاشة فى منشور على صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" اليوم: رسالة إلى السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء وشكوى واستغاثة من جماهير وشعب مدينة طلخا ومركز طلحا مستشفى طلخا المركزى.

توفيق عكاشة يناشد رئيس الوزراء تطوير مستشفى طلخا المركزي

وتابع توفيق عكاشة، مستشفى طلخا لا تصلح لكى تكون مستشفى مركزى بل لتكون للحيوانات، وأشاد بفريق العمل بالمستشفى الذي وصفه بـ الممتاز ولكنه يعمل وكأنه بوحدة صحية فى مطلع القرن العشرين، بلا أجهزة وبلا أسرة تستطيع استيعاب المرضى وحاله يرسى له.

مستشفي طلخا المركزي، فيتو

واختتم عكاشة: لذلك أناشد رئيس الوزراء إرسال لجنه لمعاينة مستشفى طلخا المركزي والبدء فور في تحويلها إلى مستشفى إنسانى، وممكن دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مراجعة محافظ الدقهلية المحترم المتميز -اللواء طارق مرزوق-، فيما ورد من معلومات بهذه الشكوى ولكم خالص تحياتى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.