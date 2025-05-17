حصوات الكلى، أسبابها وأعراضها وطرق العلاج والوقاية

تعتبر حصوات الكلى من المشكلات الصحية الشائعة التي تصيب ملايين الأشخاص حول العالم سنويًا، وتتكون هذه الحصوات الصلبة من الأملاح والمعادن التي تتبلور داخل الكليتين، وقد تتسبب في آلام مبرحة ومضاعفات صحية إذا لم يتم علاجها بشكل صحيح.

أسباب تكون حصوات الكلى

تتعدد العوامل التي تزيد من خطر تكون حصوات الكلى، وفقًا لموقع “WebMD” الطبي، ومن أبرزها:

نقص السوائل: عدم شرب كمية كافية من الماء يؤدي إلى تركيز الأملاح والمعادن في البول، مما يزيد من احتمالية تبلورها وتكوين الحصوات.

النظام الغذائي: بعض الأنظمة الغذائية الغنية بالبروتين الحيواني، والصوديوم، والسكر، والأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الأوكسالات (مثل السبانخ والراوند والمكسرات) قد تزيد من خطر تكون أنواع معينة من الحصوات.

التاريخ العائلي: إذا كان لدى أحد أفراد العائلة تاريخ من الإصابة بحصوات الكلى، فإن خطر إصابة الشخص يزداد.

بعض الحالات الطبية: بعض الحالات الطبية مثل فرط نشاط الغدة الدرقية، وداء كرون، والتهابات المسالك البولية المتكررة، وحماض الأنابيب الكلوية يمكن أن تزيد من خطر تكون الحصوات.

السمنة: يرتبط ارتفاع مؤشر كتلة الجسم (BMI) بزيادة خطر الإصابة بحصوات الكلى.

بعض الأدوية: بعض الأدوية مثل مدرات البول وبعض مضادات الحموضة يمكن أن تزيد من خطر تكون الحصوات.

أعراض حصوات الكلى

تختلف الأعراض المصاحبة لحصوات الكلى تبعًا لحجم الحصوة وموقعها في الجهاز البولي، قد لا تسبب الحصوات الصغيرة أي أعراض وتمر دون أن يلاحظها الشخص. ومع ذلك، عندما تتحرك الحصوة وتسد الحالب (الأنبوب الذي ينقل البول من الكلية إلى المثانة)، فإنها غالبًا ما تسبب ألمًا شديدًا يعرف باسم "المغص الكلوي"، وتشمل الأعراض الشائعة ما يلي:

ألم حاد ومفاجئ: يبدأ عادة في الخاصرة وقد ينتشر إلى أسفل البطن والفخذ والأعضاء التناسلية. غالبًا ما يكون الألم متقطعًا وشديدًا للغاية.

الغثيان والقيء: يصاحب الألم الشديد غالبًا شعور بالغثيان والرغبة في التقيؤ.

كثرة التبول: قد يشعر الشخص بحاجة متكررة للتبول.

ألم أثناء التبول: قد يكون التبول مؤلمًا أو مصحوبًا بحرقة (عسر البول).

بول دموي: قد يظهر الدم في البول (البيلة الدموية)، وقد يكون مرئيًا أو لا يمكن اكتشافه إلا بالفحص المجهري.

بول عكر أو كريه الرائحة: قد يكون البول غائمًا أو له رائحة غير طبيعية.

حمى وقشعريرة: في حالة وجود عدوى مصاحبة لحصوات الكلى، قد يعاني الشخص من الحمى والقشعريرة.

طرق علاج حصوات الكلى

يعتمد علاج حصوات الكلى على حجم الحصوة وموقعها والأعراض التي تسببها والحالة الصحية العامة للمريض. تشمل خيارات العلاج ما يلي:

العلاج التحفظي: للحصوات الصغيرة التي من المحتمل أن تمر بشكل طبيعي، يوصي الطبيب بشرب كميات كبيرة من السوائل (2-3 لترات يوميًا) لتسهيل مرور الحصوة. قد يصف الطبيب أيضًا مسكنات للألم لتخفيف المغص الكلوي وأدوية أخرى مثل حاصرات ألفا للمساعدة في ارتخاء عضلات الحالب وتسهيل مرور الحصوة.

تفتيت الحصوات بالموجات الصادمة من خارج الجسم (ESWL): يستخدم هذا الإجراء موجات صدمية لتفتيت الحصوات الكبيرة إلى قطع صغيرة يمكن أن تمر بسهولة أكبر عبر المسالك البولية. يتم إجراؤه عادة دون الحاجة إلى جراحة.

استخراج الحصوات عن طريق الجلد (PCNL): يستخدم هذا الإجراء لعلاج الحصوات الكبيرة جدًا أو المعقدة في الكلى. يتم إدخال أنبوب صغير مباشرة إلى الكلية من خلال شق صغير في الظهر، ثم يتم تفتيت الحصوة وإزالتها.

تنظير الحالب (Ureteroscopy): يتم إدخال منظار رفيع مزود بكاميرا ضوئية عبر مجرى البول والمثانة إلى الحالب. يمكن للطبيب تحديد موقع الحصوة وتفتيتها باستخدام الليزر أو إزالتها باستخدام أدوات صغيرة.

الجراحة المفتوحة: نادرًا ما تكون الجراحة المفتوحة ضرورية لإزالة حصوات الكلى الكبيرة جدًا أو المعقدة التي لا يمكن علاجها بالطرق الأخرى.

الوقاية من حصوات الكلى

تعتبر الوقاية أفضل من العلاج عندما يتعلق الأمر بحصوات الكلى. يمكن اتخاذ العديد من الخطوات لتقليل خطر تكونها، بما في ذلك:

شرب كمية كافية من الماء: يجب شرب ما لا يقل عن 8-10 أكواب من الماء يوميًا للحفاظ على رطوبة الجسم وتخفيف تركيز الأملاح والمعادن في البول.

تعديل النظام الغذائي: بناءً على نوع الحصوات التي تم تشخيصها أو عوامل الخطر الموجودة، قد يوصي الطبيب بتعديلات في النظام الغذائي، مثل تقليل تناول الصوديوم، والبروتين الحيواني، والأطعمة الغنية بالأوكسالات.

تناول الأدوية الموصوفة: قد يصف الطبيب بعض الأدوية للمساعدة في منع تكون أنواع معينة من الحصوات، مثل مدرات البول الثيازيدية لحصوات الكالسيوم أو ألوبورينول لحصوات حمض اليوريك.

الحفاظ على وزن صحي: يمكن أن يساعد الحفاظ على وزن صحي في تقليل خطر الإصابة بحصوات الكلى.

علاج الحالات الطبية الأساسية: يمكن أن يساعد علاج الحالات الطبية التي تزيد من خطر تكون الحصوات في الوقاية منها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.