الجمعة 04 أبريل 2025
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صحة ومرأة

أهمها ترطيب الجسم، طرق الوقاية من الإصابة بحصوات الكلي

حصوات الكلى، فيتو
حصوات الكلى، فيتو

تُعد حصوات الكلى من أشد الحالات الطبية إيلامًا، حيث يعاني المصابون بها من آلام مبرحة أثناء مرور هذه الحصوات عبر المسالك البولية، ما يدفع الكثيرين إلى تبني إجراءات وقائية لتجنب هذه التجربة المؤلمة والمضنية.

فتشير الإحصائيات إلى أن واحدًا من كل عشرة أشخاص معرض للإصابة بحصوات الكلى في مرحلة ما من حياته، وتتكون هذه الحصوات نتيجة لتراكم المعادن والأملاح، مثل الكالسيوم والأوكسالات وحمض اليوريك، في البول، وتكتلها لتشكل بلورات صلبة، وفقًا لموقع “Cleveland Clinic” الطبي.

الوقاية من حصوات الكلي

قدم الدكتور فابريس هنري، طبيب المسالك البولية المتخصص، مجموعة من النصائح للوقاية من حصوات الكلى، مؤكدًا على أن الخيارات اليومية تلعب دورًا حاسمًا في تحديد احتمالية الإصابة.

1. الحفاظ على رطوبة الجسم المثالية والمتوازنة

يُعد شرب كميات كافية من الماء الخطوة الأساسية والأكثر أهمية للوقاية من حصوات الكلى.

يساعد الماء على تخفيف تركيز البول، ما يقلل بشكل كبير من فرص تبلور المعادن والأملاح وتكون الحصوات.

يوصي الدكتور هنري بشرب ما بين 10 إلى 12 كوبًا من السوائل يوميًا، مع زيادة هذه الكمية في حالات التعرق الشديد أو ارتفاع درجة الحرارة، أو ممارسة الرياضة.

ويمكن الاستدلال على كفاية الترطيب من خلال لون البول، حيث يشير اللون الأصفر الباهت إلى الترطيب الكافي، بينما يشير اللون الداكن إلى الحاجة إلى شرب المزيد من السوائل.

2. تعديل النظام الغذائي بحكمة وتوازن

تقليل الصوديوم: الإفراط في تناول الصوديوم يزيد من نسبة الكالسيوم في البول، ما يزيد من خطر تكون حصوات الكالسيوم. ينصح بتقليل الأطعمة المالحة، والأطعمة المصنعة، والأطعمة الجاهزة.

الحد من الفركتوز: شراب الذرة عالي الفركتوز، الموجود في العديد من المشروبات الغازية والأطعمة المصنعة، مرتبط بزيادة خطر الإصابة بحصوات الكلى.

تناول الحمضيات: الحمضيات مثل الليمون والبرتقال والجريب فروت غنية بحمض الستريك، الذي يمنع تكون الحصوات عن طريق الارتباط بالكالسيوم.

تقليل البروتينات الحيوانية: البروتينات الحيوانية تزيد من خطر تكون حصوات حمض اليوريك. ينصح بتقليل اللحوم الحمراء والدواجن والمأكولات البحرية.

تجنب الأطعمة الغنية بالأوكسالات: الأوكسالات تزيد من خطر تكون الحصوات، وتوجد في بعض الخضروات مثل السبانخ والشمندر، والمكسرات والشوكولاتة.

تناول الكالسيوم باعتدال: الكالسيوم الغذائي ضروري لصحة العظام، ولكن مكملات الكالسيوم قد تزيد من خطر تكون الحصوات. يفضل الحصول على الكالسيوم من مصادره الطبيعية في الطعام، مثل منتجات الألبان قليلة الدسم والخضروات الورقية الخضراء.

3. الحفاظ على وزن صحي ومتوازن

السمنة تزيد من خطر الإصابة بحصوات الكلى، حيث تؤثر على تركيبة البول وتزيد من تركيز الأملاح.

السمنة تزيد أيضًا من خطر الإصابة بأمراض أخرى مثل السكري وارتفاع ضغط الدم، والتي تزيد من خطر حصوات الكلى.

4. ممارسة الرياضة بانتظام وتوازن

الرياضة تقلل من خطر الإصابة بحصوات الكلى، حيث تساعد على تنظيم مستويات المعادن في الجسم.

الرياضة تساعد في الحفاظ على وزن صحي، وتقليل خطر الإصابة بالأمراض المرتبطة بالسمنة.

من المهم استشارة الطبيب لتحديد النظام الغذائي الأنسب، خاصةً لمن لديهم تاريخ عائلي للإصابة بحصوات الكلى، بالإضافة إلى:

مراقبة لون البول وكميته بانتظام، والإبلاغ عن أي تغيرات غير طبيعية.

التقليل من تناول المشروبات الغازية والمشروبات السكرية الأخرى.

الاقلاع عن التدخين، حيث ان التدخين يؤثر سلبا على صحة الكلى.

الحد من تناول المكملات الغذائية دون استشارة الطبيب، حيث أن بعض المكملات الغذائية يمكن أن تزيد من خطر حصوات الكلى.

اتباع هذه النصائح يمكن أن يقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بحصوات الكلى، ويجنب الأفراد الألم والمعاناة المرتبطة بها.

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