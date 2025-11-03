الصور الأولى لتصادم تريلا بعدد من السيارات قبل نفق الأوتوستراد

حصلت فيتو على أول صور من موقع حادث تصادم قبل نفق الاوتوستراد بين سيارة تريلا وعدد من السيارات الملاكي بالطريق.

وأسفر الحادث عن مصرع شخصين وإصابة ٤ آخرين بإصابات بالغة وكسور وذلك قبل نفق الاوتوستراد القادم من التجمع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



اول صور من موقع الحادث

وفور الإبلاغ بالحادث، انتقلت قوات الأمن والإسعاف والحماية المدنية إلى موقع التصادم، وتم الدفع بـ 4 سيارات إسعاف نقل المصابين إلى مستشفى ١٥ مايو لتلقي الإسعافات اللازمة، مع فرض كردون مروري لتسيير الحركة على الطريق.

وتجري الجهات الأمنية المعاينة الميدانية لمعرفة ملابسات الحادث ورفع آثار الحادث، مع تحرير المحضر اللازم وإخطار لنيابة العامة لتولي التحقيقات ومعرفة أسباب التصادم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.