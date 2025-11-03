الإثنين 03 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

الصور الأولى لتصادم تريلا بعدد من السيارات قبل نفق الأوتوستراد

جانب من الحادث
جانب من الحادث

حصلت فيتو على أول صور من موقع حادث تصادم قبل نفق الاوتوستراد بين سيارة تريلا وعدد من السيارات الملاكي بالطريق.

وأسفر الحادث عن مصرع شخصين وإصابة ٤ آخرين بإصابات بالغة وكسور وذلك قبل نفق الاوتوستراد القادم من التجمع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 

اول صور من موقع الحادث
اول صور من موقع الحادث

وفور الإبلاغ بالحادث، انتقلت قوات الأمن والإسعاف والحماية المدنية إلى موقع التصادم، وتم الدفع بـ 4 سيارات إسعاف نقل المصابين إلى مستشفى ١٥ مايو لتلقي الإسعافات اللازمة، مع فرض كردون مروري لتسيير الحركة على الطريق.

وتجري الجهات الأمنية المعاينة الميدانية لمعرفة ملابسات الحادث ورفع آثار الحادث، مع تحرير المحضر اللازم وإخطار لنيابة العامة لتولي التحقيقات ومعرفة أسباب التصادم.

