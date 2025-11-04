الثلاثاء 04 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

خوفه بكلب شرس، 3 قرارات ضد صاحب عقار تعدى على محصل كهرباء بالضرب

حبس متهم
حبس متهم

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بتفريغ كاميرات المراقبة والاستماع لشهود العيان بواقعة صاحب عقار بتهمة التعدي على محصل كهرباء وآخر بعصا خشبية وتخويفه بكلب محدثا إصابته  في منطقة التجمع الأول، بعد مطالبته بسداد الفاتورة المستحقة عليه.

كما استعجلت النيابة العامة تحريات المباحث الأولية حول الواقعة.

وكانت أشارت التحريات الأولية، إن المتهم مالك عقار رفض دفع الفاتورة للمجني عليه الذي يعمل محصل كهرباء، ودخل في مشادة مع المحصل انتهت بقيامه بالاعتداء عليه مستخدمًا عصا خشبية، كما استعان بكلب شرس في محاولة لتخويفه.

وأكد ذلك شهود العيان الذين أفادوا، أن المحصل أُصيب هو وآخر كان برفقته بإصابات متفرقة، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وتم تحرير المحضر اللازم واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بالواقعة. 

الجريدة الرسمية