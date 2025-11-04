الثلاثاء 04 نوفمبر 2025
حجز مالك استديو تصوير تلفزيوني غير مرخص بالتجمع الخامس

أمرت نيابة القاهرة الجديدة بحجز عاطل متهم بإنشاء وإدارة استوديو تصوير تليفزيوني بدون ترخيص كائن بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس بالقاهرة، وذلك ٢٤ ساعة على ذمة استكمال التحريات.

واعترف المتهم بأنه يمارس نشاط عمل المونتاج بشكل غير قانوني، وبالمخالفة لقانون الملكية الفكرية بقصد تحقيق الربح المادي.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام أحد الأشخاص بإنشاء وإدارة استوديو تصوير تليفزيوني بدون ترخيص، يقع بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس بالقاهرة، لتصوير فيديوهات برامج يتم بثها على مواقع التواصل الاجتماعي، مستخدما أجهزة حاسب آلي تعمل كوحدات مونتاج محمل عليها مصنفات سمعية وبصرية غير مجازة رقابيا بالمخالفة لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية.

عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف مقر الاستوديو المشار إليه، وتم  ضبط المدير المسؤول وبحوزته الأدوات المستخدمة في التصوير.

الجريدة الرسمية