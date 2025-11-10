مشروبات سحرية تذيب البلغم وتساعد فى علاج الكحة

18 حجم الخط

تنتشر نزلات البرد والإنفلونزا فى وقتنا الحالى بين الكبار والصغار وهو أمر طبيعي بسبب تغيير الفصول، ولكن الغير طبيعي هو الكحة التى تصاحب نزلات البرد والانفلونزا ويصعب علاجها.

وللأسف تكثر الشكوى حاليا من شدة الكحة والبلغم مما يطيل من مدة المرض وصعوبة الشفاء، رغم تناول العديد من الأدوية ولكن دون جدوى.

ويقول الدكتور عماد سلامة أخصائي التغذية العلاجية، إن عدم التعامل مع البلغم بطريقة صحيحة يجعل البكتيريا تتكاثر عليه، وللاسف قد يسبب ذلك حدوث التهاب رئوى، والبلغم مادة لزجة وسميكة ووجودها طبيعي فى الرئة ولكن عند الإصابة بنزلات البرد والانفلونزا يصبح هذا البلغم أثقل ما يصعب طرده من الرئة، لذا يجب تفكيك هذا البلغم لسهولة طرده، واهم شيء لتخفيف قوام البلغم هى السوائل، لأن البلغم عبارة عن مخاط ومياه، فكلنا زادت الماء فى الجسم كلما خف قوامه وتحرك بسهولة، بينما لو قلت كمية مياة الشرب يحتفظ الجسم بالماء للأعضاء المهمة مثل المخ والقلب، وبالتالى تقل الإفرازات والبلغم يصبح أكثر سمكا.

علاج البلغم

مشروبات سحرية تذيب البلغم وتعالج الكحة

وأضاف سلامة، لذا يجب شرب السوائل الدافئة لأنها تذيب البلغم أسرع، وهناك بعض المشروبات التى تذيب البلغم وتمرده سريعا من الجسم، مثل:-

الليمون الدافئ، وهو يساعد على فك البلغم وتنظيف الحلق، ويجب أن يكون الليمون دافيء وليس مغلى لأن الماء المغلي يكسر فيتامين سي فى الليمون، لذا يجب على الماء أولا وتركه يبرد قليلا ثم نضيف الليمون.

الزنحبيل، وهو يحتوى على إنزيمات مضادة للالتهاب تقلل احتقان الأغشية المخاطية، وعند شربه، يذوب البلغم أسرع، ويمكن إضافة الليمون له.

اليانسون والتيليو وورق الجوافة وورق اللبلاب وهى مشروبات دافئة تساعد فى إذابة البلغم وطرده.

الشوربة تقلل الالتهاب وتساعد على خروج البلغم، كما أن شوربة الخضار أو اللحم مفيدة جدا لأنها سوائل دافئة غنية بالمعادن.

القرب من بخار الماء يساعد فى إذابة البلغم سريعا.

الغرغرة بالماء والملح كل 4 ساعات تقلل الاحتقان، وتكسر البلغم، وتنظيف الحلق.

منقوع اللبان الدكر، حيث ننقع حفنة من اللبان المر فى ليتر ماء دافئ ونتركه ليلة كاملة، ويتم تناول كوب منه يوميا قبل الطعام، وهو مضاد قوى للالتهابات.

يحب تناول دواء طارد للبلغم وليس مضاد للكحة لأنه يمنع الكحة ويسبب تراكم البلغم فى الرئة بينما طارد البلغم يزيد الكحة وبالتالي يزيد من طرد البلغم وسرعة الشفاء.

