10 علاجات طبيعة لنزلات البرد تدعم جهاز المناعة وتخفف الأعراض

أفضل علاج للبرد، مع دخول البرد وتغيّر الطقس، يزداد انتشار نزلات البرد بين الكبار والصغار، حيث يصاب الكثيرون بالرشح والتهاب الحلق والسعال والصداع والإرهاق العام.





ورغم أن نزلة البرد تُعد مرضًا فيروسيًا بسيطًا يشفى غالبًا من تلقاء نفسه خلال أيام، فإن الأعراض المزعجة قد تُعيق الحياة اليومية وتُضعف النشاط.



وهنا تظهر أهمية العودة إلى الطبيعة، إذ أن الكثير من الأعشاب والأطعمة الطبيعية يمكن أن تدعم جهاز المناعة وتخفف الأعراض وتسهل عملية الشفاء دون الحاجة إلى الإفراط في الأدوية الكيميائية.



أكدت الدكتورة هدى مدحت أخصائية التغذية العلاجية، أن نزلة البرد ليست مرضًا خطيرًا، لكنها تُضعف النشاط اليومي وتُسبب الكثير من الإزعاج.



وأضافت الدكتورة هدى، أن العودة إلى الطبيعة تُعد حلا آمنًا وفعّالًا، حيث توفر الأعشاب والأطعمة الطبيعية وسائل ممتازة لتقليل الأعراض وتعزيز مقاومة الجسم للفيروسات.

وأشارت الدكتورة هدى، أن دمج العلاجات الطبيعية في حياتنا اليومية لا يساعد فقط على مواجهة نزلات البرد، بل يعزز الصحة العامة ويزيد من قوة جهاز المناعة لمواجهة الأمراض الأخرى.

علاج البرد من الطبيعة



في هذا التقرير، تستعرض الدكتورة هدى أبرز العلاجات الطبيعية الفعّالة لنزلات البرد، والتي أثبتت التجارب والأبحاث فائدتها في تعزيز مقاومة الجسم للفيروسات والتخفيف من الأعراض.

علاج البرد

1. العسل: المضاد الحيوي الطبيعي

العسل يُعد من أشهر وأقوى العلاجات الطبيعية لنزلات البرد. يحتوي على مضادات بكتيرية ومضادات أكسدة، كما أنه يعمل كملطف للحلق ويخفف من الكحة الجافة والمصحوبة بالبلغم. يمكن تناول ملعقة من العسل صباحًا أو إضافتها إلى كوب من الماء الدافئ مع عصير الليمون. للأطفال فوق عمر السنة، يعتبر العسل وسيلة ممتازة لتقليل السعال الليلي وتحسين النوم.

2. الزنجبيل: طارد البلغم ومقوي المناعة

الزنجبيل له تأثير قوي في محاربة الفيروسات والالتهابات. يحتوي على مركبات نشطة مثل الجنجرول التي تساعد في تقليل الاحتقان وفتح الشعب الهوائية. يمكن تحضيره كمشروب دافئ عن طريق غلي شرائح الزنجبيل الطازج مع الماء، وإضافة القليل من العسل وعصير الليمون لتعزيز الفائدة. الزنجبيل أيضًا يرفع حرارة الجسم فيمنح إحساسًا بالدفء ويزيد من التعرق، ما يساعد على التخلص من السموم.

3. الثوم: مضاد فيروسي طبيعي

الثوم غني بمركب الأليسين المعروف بخصائصه المضادة للفيروسات والبكتيريا. تناول فصوص الثوم النيئة أو إضافتها للطعام يساعد على تسريع الشفاء وتقوية المناعة. في بعض الثقافات، يُمزج الثوم المهروس مع العسل ويتم تناوله كعلاج فعال للبرد والإنفلونزا.

4. الليمون والحمضيات: فيتامين C لدعم المناعة

يُعد فيتامين C من أهم العناصر الداعمة للجهاز المناعي. الحمضيات مثل البرتقال واليوسفي والجريب فروت غنية بهذا الفيتامين، وتساهم في تقليل مدة نزلات البرد عند تناولها بانتظام. عصير الليمون مع الماء الدافئ والعسل مشروب تقليدي معروف لتخفيف التهاب الحلق وتقوية المناعة.

5. الشوربة الدافئة: علاج قديم ومتجدد

شوربة الدجاج أو الخضار الساخنة لا تُعتبر مجرد وجبة، بل علاج فعّال. الحرارة تساعد على فتح الممرات التنفسية وتقليل الاحتقان، بينما توفر الخضروات والدجاج عناصر غذائية مهمة لدعم الشفاء. الأبحاث الحديثة أثبتت أن شوربة الدجاج تساعد على تقليل حركة الخلايا البيضاء المسببة للالتهابات، ما يخفف من الأعراض.

6. القرفة والقرنفل: تهدئة الكحة والاحتقان

القرفة والقرنفل من التوابل الغنية بالزيوت العطرية التي تمتلك خصائص مضادة للبكتيريا والفطريات. مشروب القرفة مع العسل أو إضافة القرنفل إلى الشاي يساعد في تهدئة الكحة وتخفيف آلام الحلق.

7. استنشاق البخار بالنعناع أو الكافور

الاحتقان من أكثر الأعراض إزعاجًا في نزلات البرد. استنشاق بخار الماء المضاف إليه أوراق النعناع أو قطرات من زيت الكافور يساعد على تفتيح الممرات الأنفية وتخفيف الصداع المصاحب. هذه الطريقة آمنة وسريعة وتمنح راحة فورية للتنفس.

8. السوائل الدافئة بكثرة

الإكثار من شرب السوائل الدافئة مثل الأعشاب (الينسون، البابونج، الزعتر) يساعد على ترطيب الحلق ومنع الجفاف، كما يخفف من لزوجة المخاط فيسهل طرده. البابونج تحديدًا له تأثير مهدئ ويساعد على النوم الجيد، وهو عنصر مهم في التعافي.

9. العرقسوس: مهدئ للسعال والتهاب الحلق

جذور العرقسوس تُستخدم منذ القدم كعلاج طبيعي لالتهابات الحلق والسعال. لها تأثير ملطف ومضاد للالتهابات، ويمكن تناولها كمشروب دافئ. لكن يجب الحذر لمرضى الضغط المرتفع حيث يمكن أن يرفع العرقسوس ضغط الدم.

10. الراحة والنوم الكافي

إلى جانب العلاجات الطبيعية، لا يمكن إغفايي تعزل أهمية الراحة والنوم. فالجسم يحتاج إلى طاقة إضافية لمحاربة الفيروسات، والنوم العميق يساعد جهاز المناعة على العمل بكفاءة. الجمع بين الراحة والتغذية الجيدة والمشروبات الطبيعية يُعد الوصفة المثالية للشفاء.

نصائح عملية لتعزيز العلاج الطبيعي

تجنب المشروبات الغازية والسكريات الزائدة لأنها تُضعف المناعة.

الحفاظ على تدفئة الجسم وتجنب التعرض المفاجئ للبرد.

تهوية المنزل بشكل جيد للسماح بدخول الهواء النقي.

استخدام الوسائد لرفع الرأس قليلًا أثناء النوم لتقليل الاحتقان.

