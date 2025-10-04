10 مشروبات عشبية تناولها بانتظام لعلاج البلغم من الطبيعة

علاج البلغم من الطبيعة، البلغم من أكثر المشكلات المزعجة التي يعاني منها الكثيرون خاصة في فترة ما بين الفصول، أو مع نزلات البرد والحساسية، إذ يسبب شعورًا بالانزعاج وصعوبة في التنفس وأحيانًا السعال المستمر.





البلغم في حد ذاته ليس مرضًا، بل عرضًا طبيعيًا يقوم به الجسم كوسيلة دفاعية لطرد الميكروبات أو الملوثات من الجهاز التنفسي.

لكن تراكمه بشكل زائد يعيق التنفس ويجعل الشخص بحاجة إلى وسائل طبيعية وآمنة تساعده على التخلص منه.



وفي هذا الإطار، تلعب المشروبات العشبية دورًا بارزًا في تخفيف البلغم وتسهيل خروجه بفضل خصائصها المهدئة والمضادة للالتهابات.





مشروبات عشبية تساعدك في التخلص من البلغم

فيما يلي نستعرض مجموعة من أهم المشروبات العشبية الطبيعية التي أثبتت فعاليتها في علاج البلغم، وفقًا لموقع OnlyMyHealth.



1- شاي الزنجبيل

الزنجبيل من الأعشاب المشهورة بخصائصها الطبية القوية، فهو يحتوي على مركبات مضادة للالتهابات ومضادات أكسدة تساعد في تهدئة الشعب الهوائية، وتفتيت المخاط والبلغم المتراكم. يمكن تحضير مشروب الزنجبيل عن طريق غلي شرائح طازجة منه في الماء مع إضافة العسل والليمون لزيادة الفاعلية. شرب كوب من شاي الزنجبيل الدافئ مرتين يوميًا يساهم في تسهيل التنفس وتخفيف الاحتقان.

2- اليانسون

اليانسون واحد من أفضل الأعشاب المهدئة للجهاز التنفسي، إذ يساعد على توسيع الشعب الهوائية وتسهيل خروج البلغم. يحتوي اليانسون على زيوت طيارة تعمل كمقشع طبيعي، مما يجعله خيارًا مثاليًا لمرضى السعال المصحوب بالبلغم. يوصى بغلي ملعقة صغيرة من بذور اليانسون في كوب ماء وشربه دافئًا قبل النوم للحصول على نوم هادئ دون إزعاج من السعال.

3- الزعتر

الزعتر من الأعشاب التي استُخدمت منذ القدم لعلاج مشكلات الجهاز التنفسي. يتميز بخصائص مضادة للبكتيريا والفيروسات، بالإضافة إلى أنه يساعد على إذابة البلغم وتخفيف التهابات الحلق. يمكن تناول الزعتر كشاي عشبي بعد غليه في الماء، أو إضافة العسل إليه لزيادة التأثير المهدئ. هذا المشروب يساهم بشكل كبير في التخلص من الاحتقان وفتح مجرى التنفس.

4- النعناع

النعناع يحتوي على مادة المنثول التي تمنح إحساسًا بالانتعاش وتساعد في تهدئة الحلق المتهيج. كما يعمل على تسييل المخاط السميك وجعل البلغم أقل لزوجة، ما يسهل طرده مع السعال. شرب شاي النعناع أو استنشاق بخاره يعطي نتائج فعّالة، خاصة إذا تم تناوله أكثر من مرة في اليوم.

5- الحلبة

الحلبة من المشروبات التقليدية التي استخدمتها الجدات لعلاج الكحة والبلغم. بذور الحلبة غنية بمركبات مضادة للالتهابات ومهدئة للأغشية المخاطية، مما يساهم في إذابة البلغم وتخفيف حدة السعال. يمكن غلي ملعقة صغيرة من الحلبة في كوب ماء وتناولها صباحًا أو مساءً للحصول على نتيجة فعّالة.

6- شاي الكركم

الكركم من التوابل ذات الخصائص الطبية المذهلة بفضل مادة الكركمين، التي تعتبر مضادًا قويًا للالتهابات ومطهرًا طبيعيًا. يساعد مشروب الكركم بالحليب أو بالماء على تقوية المناعة، تهدئة التهابات الحلق، وتسهيل خروج البلغم. يفضل تناوله قبل النوم لتعزيز الراحة والتنفس السليم أثناء الليل.

7- العرقسوس

العرقسوس يعد من الأعشاب المهدئة لالتهابات الحلق والمساعدة على إذابة البلغم. يحتوي على مركبات طبيعية تعمل كمقشع وملطف للجهاز التنفسي. شرب شاي العرقسوس بانتظام (مع مراعاة عدم الإفراط خاصة لمرضى الضغط) يساعد على ترطيب الحلق وتقليل تهيجه، وبالتالي تخفيف حدة البلغم.

8- القرفة مع العسل

القرفة معروفة بخصائصها المضادة للبكتيريا والفطريات، وعند مزجها مع العسل تصبح وصفة قوية لتخفيف التهابات الحلق والبلغم. يتم غلي عود من القرفة في الماء ثم تحليته بالعسل، وشربه دافئًا. هذا المشروب لا يساعد فقط في التخلص من البلغم، بل يمنح الجسم شعورًا بالدفء ويقوي المناعة.

9- شاي البابونج

البابونج من الأعشاب المهدئة التي تخفف تهيج الحلق وتساعد على الاسترخاء. استنشاق بخار البابونج أثناء شربه يمكن أن يخفف من انسداد الأنف ويذيب البلغم المتراكم في الصدر. كما أن له تأثيرًا مهدئًا يساعد على النوم المريح دون إزعاج من السعال الليلي.

10- الليمون الدافئ بالعسل

الليمون غني بفيتامين "C" الذي يقوي المناعة ويساعد الجسم على محاربة العدوى، بينما يعمل العسل كمضاد للبكتيريا وملطف للحلق. شرب كوب من الماء الدافئ الممزوج بملعقة عسل وعصير نصف ليمونة يُعد وصفة فعّالة لتخفيف البلغم والسعال معًا.

مشروبات عشبية

نصائح مهمة بجانب المشروبات العشبية

الإكثار من شرب المياه للحفاظ على ترطيب الجسم وتسهيل تسييل البلغم.

استنشاق بخار الماء الدافئ مع بضع قطرات من زيت الأوكالبتوس لفتح مجرى التنفس.

الابتعاد عن التدخين والروائح القوية التي تزيد من تهيج الشعب الهوائية.

رفع الرأس أثناء النوم باستخدام وسادة إضافية لتقليل تراكم البلغم ليلًا.

المشروبات العشبية تُعد وسيلة آمنة وطبيعية لعلاج البلغم والتخفيف من أعراضه المزعجة. الزنجبيل، اليانسون، الزعتر، النعناع، الحلبة، الكركم، العرقسوس، القرفة، البابونج، والليمون بالعسل جميعها مشروبات فعّالة يمكن إدخالها في الروتين اليومي لتسريع عملية الشفاء.

ومع ذلك، إذا استمر البلغم لفترة طويلة أو صاحبه ضيق في التنفس وارتفاع حرارة، يجب استشارة الطبيب للتأكد من عدم وجود عدوى بكتيرية أو مرض آخر يستدعي علاجًا دوائيًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.