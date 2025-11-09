كيف يساعد عسل النحل في علاج الكحة والسعال؟

18 حجم الخط

قد يلجأ البعض إلى أدوية السعال المتاحة دون وصفة طبية عندما يزعجهم سعال مستمر ليلا أو يثير انزعاج الزملاء في العمل، إلا أن أحد المكونات الأساسية في المطبخ قد يقدم فعالية أكبر مما هو متوفر في خزانة الأدوية.

كيف يساعد العسل في علاج السعال؟

يتمتع العسل بخصائص طبيعية مضادة للالتهاب، مما يجعله يعمل على تقليل التورم في الحلق والممرات الهوائية الذي يؤدي إلى السعال، كما يحتوي على خصائص مضادة للميكروبات تساعد الجهاز المناعي على محاربة الجراثيم المسببة للمرض، وفقًا لموقع “Cleveland Clinic” الطبي.

استخدم العسل كعلاج طبيعي للسعال لقرون، وتدعمه الأبحاث الحديثة، فبالنسبة للسعال الخفيف، يمكن أن يكون العسل بديل آمن وفعال لأدوية السعال المتاحة دون وصفة طبية.

ويعود الفضل في قوة العسل إلى النحل والنباتات التي يلقحها، فعندما يجمع النحل الرحيق لصنع العسل، فإنه يحمل معه أيضا كميات صغيرة من الفيتامينات والمعادن والإنزيمات والمغذيات الأخرى المعززة للجسم.

أسباب تجعل العسل خيار مثالي للسعال:

1. يقلل من المخاط

يعد إنتاج الجسم للمخاط الزائد جزء مما يؤدي إلى السعال الرطب – وهو النوع الذي يسبب تراكم الإفرازات في الحلق.

يساعد المخاط في حبس الفيروسات والبكتيريا لطردها من الجسم، والسعال هو إحدى طرق الجسم للتخلص من الجراثيم، ولكن كثرة المخاط قد تبقي الشخص يسعل في الأوقات غير المناسبة، ويمكن للعسل أن يساعد في تخفيف المخاط، مما يقلل من احتمالية التراكم والإفرازات، وبالتالي يقلل من الحاجة إلى تطهير الحلق والسعال.

2. يهدئ الأعصاب المتهيجة

يمكن أن يكون السعال أيضا علامة على أن الأعصاب في الممرات الهوائية في حالة تأهب قصوى، وعندما تكون هذه الأعصاب متوترة، قد ينتهي بك الأمر إلى السعال بشكل أكبر.

العسل يمكن أن يهدئ النهايات العصبية في الحلق التي تتحفز عند السعال، فهو يغلف الحلق ويهدئ التهيج، مما يساعد على تقليل الرغبة في السعال.

3. يسهل الحصول على الراحة

أحد أفضل الأشياء التي يمكن القيام بها للتعافي من نزلات البرد أو الأمراض الفيروسية الأخرى هو الحصول على الكثير من الراحة، ولكن النوم يمكن أن يكون صعب المنال عندما يكون الشخص يعاني من سعال لا يتوقف.

والحصول على نوم جيد هو المفتاح للتعافي، ويمكن أن يساعد العسل في تهدئة السعال الليلي ويسمح بالنوم حتى يتمكن الجسم من التعافي.

4. آمن للأطفال فوق عمر السنة

لا يوصي باستخدام أدوية السعال للأطفال دون سن الرابعة، تشير الدراسات إلى أن العسل قد يكون أكثر فعالية من مثبطات السعال الشائعة لدى الأطفال.

ولكن، يجب عدم إعطاء العسل أبدا لطفل يقل عمره عن سنة واحدة، وإذا يمكن أن يسبب التسمم الغذائي للرضع، وهو مرض نادر ولكنه خطير.

5. لا توجد آثار جانبية

يمكن أن تأتي أدوية السعال مع آثار جانبية مثل النعاس والدوخة والغثيان والمزيد، ولكن العسل ما لم يكن لدي الشخص حساسية، فإنه لا ينطوي على تلك المخاطر.

كيفية استخدام العسل لعلاج السعال

العسل لا يزال سكر، لذا يجب استخدامه باعتدال، خاصة إذا كان الشخص يعاني من مرض السكري أو يراقب استهلاكه للسكر.

ويمكن استخدام العسل للسعال عن طريق بلع ملعقة صغيرة أو اثنتين منه مباشرة، أو خلطه مع الشاي أو الماء الساخن مع الليمون.

إذا كان الشخص يضيف العسل إلى مشروب ساخن، يجب تركه يبرد قليل قبل إضافة العسل، فإذا كان ساخن جد، يمكن أن يدمر العناصر الغذائية التي توفر الفوائد.

