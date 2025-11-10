ما هي متلازمة العضلة الكمثرية وأعراضها وأسباب الإصابة بها؟

18 حجم الخط

متلازمة العضلة الكمثرية من الأمراض التى تصيب العضلات وتسبب التهابها وآلاما مزعجة بها، ولكنها تتشابه مع أعراض إصابات عديدة لذا يجب التشخيص الجيد.

ومتلازمة العضلة الكمثرية، لها أعراض عديدة ومظعكة قد تعوض الحركة أحيانا، لذا يحرص المريض على سرعة العلاج للتخلص من آلامها المزعجة.

ما هى متلازمة العضلة الكمثرية

ويقول الدكتور أحمد البدوي أخصائي السمنة والعلاج الطبيعي، إن متلازمة العضلة الكمثرية، هي حالة عضلية عصبية تحدث عندما تقوم العضلة الكمثرية وهي العضلة الصغيرة العميقة التي تقع في الأرداف بالقرب من مفصل الورك بالضغط أو تهييج العصب الوركي الذي يمر أسفلها أو من خلالها.

وأضاف البدوي، أن العضلة الكمثرية وظيفتها الأساسية هي المساعدة في تدوير الفخذ للخارج، وتثبيت مفصل الورك أثناء المشي أو الجري.

أسباب متلازمة العضلة الكمثرية

وتابع، أن من أسباب الإصابة بمتلازمة العضلة الكمثري:-

تشنج أو انقباض مستمر في العضلة الكمثرية بسبب الجلوس الطويل أو النشاط الزائد.

إصابة مباشرة في منطقة الأرداف أو الورك.

اختلال ميكانيكي في العمود الفقري أو الحوض.

رياضات معينة مثل الجري لمسافات طويلة أو ركوب الدراجات.

أحيانا تكون الولادة أو العمليات الجراحية في الحوض سبب في شد العضلة أو تهيجها.

أعراض متلازمة العضلة الكمثرية

وأوضح الدكتور أحمد البدوي أخصائي السمنة والعلاج الطبيعي، أن أعراض متلازمة العضلة الكمثرية تشبه إلى حد كبير أعراض عرق النسا، وتشمل:

ألم في الجزء العميق من الأرداف يمتد إلى الفخذ أو الساق.

تنميل أو وخز في الساق.

يزداد الألم عند الجلوس لفترات طويلة أو عند صعود السلالم أو الجري.

قد يشعر المريض براحة مؤقتة عند الوقوف أو المشي بعد الجلوس الطويل.

علاج متلازمة العضلة الكمثرية

وأضاف اخصائي العلاج الطبيعي، أن علاج متلازمة العضلة الكمثرية، يكون من خلال جلسات العلاج الطبيعي التى تساعد في التخلص من آلام متلازمة العضلة الكمثرية، وذلك مع تمارين الإطالة للعضلة الكمثرية والورك.

طرق الوقاية من متلازمة العضلة الكمثرية

وتابع، وللوقاية من متلازمة العضلة الكمثرية، يجب اتباع بعض النصائح، منها:-

تجنب الجلوس لفترات طويلة.

التمدد المنتظم قبل وبعد التمارين.

تصحيح وضعية الجلوس والمشي.

