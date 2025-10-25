أسباب زيادة آلام المفاصل في الشتاء ونصائح للتعامل معها

مع قدوم فصل الشتاء، تتبدل الأجواء من حرارة الصيف إلى برودة تحتاج إلى طبقات إضافية من الملابس وأكواب دافئة من الكاكاو، لكن هذا الفصل لا يجلب الراحة للجميع؛ فالكثيرون يشعرون بما يعرف بـ"ألم المفاصل الشتوي".

ويزداد هذا الإحساس لدى كبار السن، أو أولئك الذين يعانون من التهابات المفاصل، أو سبق لهم التعرض لإصابات في المفاصل، حيث يزداد التيبّس والألم مع انخفاض درجات الحرارة.

انخفاض الضغط الجوي وتأثيره على المفاصل

يعدّ انخفاض ضغط الهواء من أبرز الأسباب وراء تفاقم آلام المفاصل في الشتاء.

فمع انخفاض درجات الحرارة، ينخفض ​​الضغط الجوي المحيط بنا، مما يؤدي إلى تمدد الأنسجة المحيطة بالمفاصل وتورمها، فتضغط على الأعصاب وتزيد الإحساس بالألم.

ووفقًا لـ"مؤسسة التهاب المفاصل"، فإن هذه الحساسية المفرطة تجعل الأشخاص المصابين بأمراض مثل هشاشة العظام أو التهاب المفاصل الروماتويدي أكثر عرضة للتيبّس والوجع.





برودة الطقس وتيبّس العضلات

يؤثر الطقس البارد أيضًا على العضلات والأربطة والأوتار، فتفقد مرونتها وتصبح أكثر صلابة، وفقًا لتقارير "هارفارد هيلث". ومع انخفاض تدفق الدم، تزداد صعوبة الحركة، خاصةً في الصباح أو بعد فترات طويلة من الجلوس.



توضح الدكتورة سناء أحمد صياد، جراحة العظام، وفقا لما نشر على Health Shots: "غالبًا ما يصاحب فصل الشتاء انخفاض في النشاط البدني، مما يُضعف العضلات المحيطة بالمفاصل ويزيد من الألم."

ضعف الدورة الدموية

بحسب "جمعية القلب الأمريكية"، يقوم الجسم في الشتاء بتضييق الأوعية الدموية في الأطراف للحفاظ على الحرارة الداخلية. يؤدي ذلك إلى تقليل تدفق الدم نحو المفاصل مثل الركبتين والوركين واليدين مما يقلل من وصول الأكسجين والمغذيات إليها.

ونتيجة لذلك، يعاني الكثيرون من ألمٍ والتهابٍ يزداد مع البرودة، حتى وإن كان هذا التفاعل في الأصل استجابة طبيعية من الجسم للبرد.

انخفاض مستويات فيتامين (د)

في الشتاء، تقل ساعات التعرض لأشعة الشمس، وهو ما يؤدي إلى انخفاض إنتاج فيتامين (د) في الجسم، حسب مكتب المكملات الغذائية التابع للمعاهد الوطنية للصحة. هذا الفيتامين ضروري للحفاظ على صحة العظام والمفاصل، ونقصه قد يفاقم الألم والتورم، خاصة لدى من يعانون أصلًا من التهابات المفاصل.

كيف يمكن التعامل مع آلام المفاصل في الشتاء؟

1. البقاء نشيطًا

توصي مؤسسة التهاب المفاصل بالحفاظ على نشاط بدني منتظم كأفضل وسيلة لتقليل الألم والتيبّس.

تساعد التمارين الخفيفة مثل التمدد، والمشي السريع، واليوغا، والسباحة في الماء الدافئ على تحسين تدفق الدم والحفاظ على قوة العضلات.

وينصح الخبراء بتجنب التمارين الشاقة التي قد تجهد المفاصل.

2. الدفء والملابس المناسبة

الحفاظ على الدفء أساسي لتخفيف الألم. يُفضل ارتداء طبقات من الملابس والقفازات وواقيات الركب لتدفئة المفاصل.

ويشير الأطباء إلى أن الاستحمام بماء دافئ أو استخدام وسادات التدفئة يساعد في استرخاء العضلات والمفاصل المشدودة. وعند اشتداد البرودة، يستحسن تقليل الخروج لتجنب التغيرات المفاجئة في درجات الحرارة.

3. الغذاء الداعم للمفاصل

بحسب مجلة هارفارد هيلث، يمكن للنظام الغذائي أن يؤثر بشكل مباشر على صحة المفاصل، من المهم تناول الأطعمة المضادة للالتهاب مثل الأسماك الدهنية، والمكسرات، وزيت الزيتون، إلى جانب الفواكه والخضراوات الطازجة.

كما ينصح بزيادة تناول الأطعمة الغنية بفيتامين (د) والكالسيوم مثل الحليب، والبيض، والحبوب المدعمة، وفي حال الشك بوجود نقص حاد، يستحسن مراجعة الطبيب لإجراء الفحوصات ووصف المكملات المناسبة.





4. الترطيب الدائم

في الطقس البارد، يقل الشعور بالعطش، مما يجعل كثيرين يهملون شرب الماء، إلا أن الترطيب الكافي ضروري للحفاظ على ليونة المفاصل وسلاسة حركتها، وفقًا للمجلس الوطني للشيخوخة، لذلك ينصح بالاحتفاظ بزجاجة ماء قريبة وشرب كميات مناسبة على مدار اليوم حتى دون الإحساس بالعطش.



رغم أن برودة الشتاء قد تكون سببًا في انقباض العضلات وتيبّس المفاصل، فإن اتباع نمط حياة صحي ومتوازن يجمع بين النشاط البدني، والتغذية السليمة، والدفء، والترطيب يمكن أن يخفف كثيرًا من تلك الآلام ويجعل هذا الفصل أكثر راحة للمفاصل والجسم عمومًا.

