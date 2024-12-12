أهمها الانزلاق الغضروفي، أسباب وأعراض عرق النسا وطرق علاجه بالمنزل

عرق النسا هو ألم ناتج عن تهيج العصب الوركي، ويمكن أن يسبب أيضًا أعراضًا مثل الخدر والوخز، وقد يكون نتيجة لانضغاط العصب في العمود الفقري السفلي ولكنه يمكن أن يسبب أعراضًا في جميع أنحاء الظهر والساقين، وفقًا لموقع “Medical News Today” الطبي.

عرق النسا ليس حالة، بل هو أحد أعراض مشكلة أخرى تتعلق بـ العصب الوركي، الذي يعد أطول وأوسع عصب في جسم الإنسان، ويمتد من أسفل الظهر، عبر الأرداف، إلى أسفل الساقين، وينتهي أسفل الركبة مباشرة.

يتحكم هذا العصب في العديد من العضلات في أسفل الساقين ويزود الإحساس لجلد القدم ومعظم أسفل الساق.

أعراض عرق النسا

أحد الأعراض الرئيسية لعرق النسا هو الألم في أي مكان على طول العصب الوركي، ويمكن أن يتراوح هذا من أسفل الظهر، عبر الأرداف، إلى أسفل ظهر أي من الساقين.

وتشمل الأعراض الأخرى لعرق النسا ما يلي:

وخز

خدر

ضعف

قد يتراوح هذا الألم في شدته وقد يزداد سوءًا عند الحركة.

أسباب الإصابة بعرق النسا

السبب الأكثر شيوعًا لعرق النسا هو الانزلاق الغضروفي أو انتفاخه، والمكونات الرئيسية الثلاثة للعمود الفقري هي (الفقرات - الأعصاب - الأقراص).

الأقراص مصنوعة من الغضاريف، وهي مادة قوية ومرنة، ويعمل الغضروف كوسادة بين كل فقرة ويسمح للعمود الفقري بالمرونة، ويحدث الانزلاق الغضروفي عندما يتم دفع القرص خارج مكانه، ويمكن أن يضغط على أحد الأعصاب الشوكية أو العديد منها التي تشكل العصب الوركي.

تشمل الأسباب الأخرى لـعرق النسا ما يلي:

تضيق العمود الفقري القطني، وهو تضيق الحبل الشوكي في أسفل الظهر

متلازمة ذيل الفرس، وهو نوع نادر وخطير من تضيق العمود الفقري

انزلاق الفقرات، وهي حالة ينزلق فيها القرص للأمام فوق الفقرة الموجودة أسفله

إصابة الظهر

التآكل العام

عوامل الخطر لألم عرق النسا

عوامل الخطر الشائعة لعرق النسا تشمل:

العمر: عرق النسا أكثر شيوعًا بين سن 30 و50 عامًا.

المهنة: قد يكون عرق النسا أكثر عرضة للإصابة إذا كان الشخص يؤدي بانتظام مهام تتطلب رفع الأحمال الثقيلة لفترات طويلة.

تاريخ آلام أسفل الظهر: قد يؤدي وجود تاريخ من آلام الظهر أو مشاكل الظهر إلى زيادة خطر إصابة الشخص بعرق النسا.

ما هي علاجات عرق النسا؟

يمكن أن يعتمد علاج عرق النسا على شدة الحالة، وفي بعض الحالات، يتحسن عرق النسا من تلقاء نفسه في غضون 4 - 6 أسابيع دون تدخل، ومع ذلك، قد تساعد العلاجات المختلفة في تسريع التعافي وتخفيف الألم.

العلاجات المنزلية لعرق النسا

العلاجات المنزلية التي قد يوصي بها الطبيب تشمل:

وضع كيس ثلج على المنطقة لمدة 1-2 يوم عندما يبدأ الألم لأول مرة

وضع كيس ساخن على المنطقة إذا استمر الألم لأكثر من يومين

وضع وسادة بين الركبتين المثنيتين لمن ينامون على جانبهم أو تحت الركبتين المثنيتين لمن ينامون على ظهرهم

الأدوية

الأدوية التي قد يوصي بها الطبيب تشمل:

جابابنتين، الذي يستهدف آلام الأعصاب

مرخيات العضلات

أدوية مضادة للاختلاج

حقن الكورتيكوستيرويد لعرق النسا المستمر

التمارين

هناك العديد من الطرق لتخفيف الضغط على العصب الوركي من خلال التمرين، ويمكن أن يساعد هذا في تخفيف الأعراض وإيجاد الراحة والتخفيف على المدى الطويل أثناء النوبات.

يمكن أن يساعد المعالج الطبيعي الشخص على تعلم وأداء التمارين الآمنة والمفيدة لعرق النسا، وقد يشجعون الفرد على المشي عندما يكون ذلك ممكنًا، مع تجنب الحركات مثل الالتواء والانحناء.

الجراحة

لن يحتاج حوالي 80-90٪ من الأشخاص المصابين بعرق النسا إلى الجراحة، ومع ذلك، قد تكون الجراحة خيارًا إذا لم تستجب الأعراض للعلاجات الأخرى.

تشمل الخيارات الجراحية لعرق النسا استئصال الصفيحة الفقرية القطنية واستئصال القرص، واستئصال الصفيحة الفقرية القطنية هو الإزالة الجزئية أو الكاملة للصفيحة (جزء من الفقرات) من العمود الفقري القطني من أجل تخفيف الضغط على الأعصاب الشوكية، بينما يكون استئصال القرص هو الإزالة الجزئية أو الكاملة للقرص المنفتق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.