أعراض عرق النسا وأسباب الإصابة به وطرق العلاج

أعراض عرق النسا، عرق النسا من الأمراض المنتشرة بين كبار السن والشباب لأسباب عديدة وتسبب آلام مزعجة قد تعوق الحركة.

وأعراض عرق النسا، عديدة ومعروفة ويستطيع صاحبها تمييزها ما يدفع بسرعة العلاج للتخلص من الآلام المزعجة.

ويقول الدكتور أحمد البدوي أخصائي السمنة والعلاج الطبيعي، إن عرق النسا أو التهاب العصب الوركي، هو حالة شائعة تصيب العصب الأكبر في الجسم، وهو العصب الوركي الممتد من أسفل الظهر مرورا بالأرداف والفخذين حتى أسفل الساقين، ويظهر على هيئة آلام متفاوتة الشدة قد تعيق الحركة وتؤثر في جودة الحياة إذا لم يعالج بشكل صحيح.

أعراض عرق النسا

وأضاف البدوي، أن من أعراض عرق النسا:-

ألم ممتد من أسفل الظهر أو الأرداف مرورا بمؤخرة الفخذ حتى الساق والقدم، وغالبا في جهة واحدة.

تنميل أو وخز في الساق أو القدم.

ضعف عضلي في الساق أو صعوبة تحريك القدم.

زيادة شدة الألم عند الجلوس لفترات طويلة، أو عند الانحناء أو العطس أو السعال.

الشعور بحرقة أو إحساس بالوخز الكهربائي على مسار العصب.

في الحالات الشديدة قد يحدث فقدان السيطرة على التبول أو البراز، وهو إنذار يستدعي التدخل الطبي العاجل.

أسباب الإصابة بعرق النسا

وتابع، أن من أسباب الإصابة بعرق النسا:-

انزلاق غضروفي “ديسك” في الفقرات القطنية يضغط على العصب الوركي.

تضيق القناة الشوكية أو تضخم العظام “النابتات العظمية”.

إصابات أو كسور في العمود الفقري القطني.

الحمل، نتيجة زيادة الوزن والضغط على أسفل الظهر.

الجلوس أو الوقوف الخاطئ لفترات طويلة، أو رفع أوزان بطريقة غير صحيحة.

أمراض نادرة مثل الأورام أو التهابات العمود الفقري.

مخاطر عرق النسا

وأوضح الدكتور أحمد البدوي أخصائي السمنة والعلاج الطبيعي، أن علاج عرق النسا ضرورى لتجنب مضاعفاته، ومنها:-

تزايد الألم لدرجة قد تعيق المشي أو النوم.

ضعف دائم في عضلات الساق أو القدم إذا طال الضغط على العصب.

اضطرابات في التحكم بالمثانة أو الأمعاء في الحالات الحادة.

قلة النشاط الحركي بسبب الألم، مما يزيد الوزن ويضعف العضلات.

علاج عرق النسا

وأضاف الدكتور أحمد، أن علاج عرق النسا، يكون عبارة عن:-

الراحة النسبية مع تجنب النوم الطويل، لأن الحركة المعتدلة تساعد على الشفاء.

مسكنات الألم ومضادات الالتهاب تحت إشراف طبي.

العلاج الطبيعي وتمارين التمدد لتقوية عضلات الظهر والبطن.

كمادات ساخنة أو باردة لتخفيف التشنج والألم.

حقن الكورتيزون في محيط العصب لتخفيف الالتهاب.

الجراحة في حالات الضغط الشديد أو فقدان السيطرة على البول والبراز أو ضعف العضلات المتفاقم.

طرق الوقاية من عرق النسا

وتابع، أنه للوقاية من عرق النسا، يجب اتباع بعض النصائح، منها:-

الحفاظ على وزن صحي لتخفيف الضغط على العمود الفقري.

ممارسة تمارين تقوية عضلات الظهر والبطن بانتظام.

الجلوس والوقوف بطريقة صحيحة، واختيار كرسي مريح يدعم أسفل الظهر.

تجنب حمل أوزان ثقيلة أو رفعها بشكل خاطئ، ويفضل ثني الركبتين عند رفع شيء من الأرض.

أخذ فترات استراحة أثناء الجلوس الطويل للقيام بحركات وتمديدات بسيطة.

ارتداء أحذية مريحة وداعمة للقدم.

