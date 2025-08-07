استشاري عمود فقري يحذر من أخطاء استخدام الأطفال للموبايل وهذا سبب الانزلاق الغضروفي

حذر الدكتور هشام مجدي سليمان، استشاري مناظير وجراحة العمود الفقري بجامعة القاهرة، من خطورة ما يُعرف بـ"متلازمة الرقبة النصية" الناتجة عن الانحناء الطويل أثناء استخدام الهواتف المحمولة، مؤكدًا أنها تسبب آلامًا مزمنة في الرقبة والعمود الفقري لدى الأطفال والمراهقين.

اعوجاج العمود الفقري عند الأطفال

وكشف سليمان أن اعوجاج العمود الفقري عند الأطفال له أسباب متعددة، 80% منها غير معروفة، وبعضها يعود لأسباب خلقية أو عصبية.

جراحة اعوجاج العمود الفقري عند الأطفال

وأوضح خلال تصريحات ببرنامج “أنا والناس” الذي تقدمه مروة مطر بقناة “النهار”: أن الجراحة تُجرى فقط عندما تتجاوز زاوية الاعوجاج 40 درجة، ويفضل تأجيلها لما بعد سن البلوغ، موصيًا باستخدام الحزام الطبي في المراحل البسيطة لإبطاء تطور الاعوجاج وليس علاجه التام.

وأشار إلى أن التقنيات الحديثة، مثل الجراحة بالمنظار، أصبحت آمنة بنسبة تزيد عن 99%، وتسمح للمريض بالعودة إلى حياته الطبيعية خلال أسابيع. كما شدد على أهمية ممارسة الرياضة بإشراف متخصص، لتقوية العضلات والوقاية من إصابات العمود الفقري.

حالات الانزلاق الغضروفي

وطمأن الدكتور هشام مجدي سليمان، استشاري مناظير وجراحة العمود الفقري بجامعة القاهرة، مرضى الانزلاق الغضروفي، مؤكدًا أن 80% من الحالات تستجيب للعلاج التحفظي والدوائي دون الحاجة إلى جراحة.

وأوضح، أن الانزلاق الغضروفي يحدث نتيجة خروج الغضروف من مكانه الطبيعي وضغطه على الأعصاب، مؤكدًا أن الغضروف في حد ذاته ليس مرضًا، بل جزء طبيعي من الجسم.

وأشار إلى أن العوامل المسببة تشمل الاستعداد الوراثي، ورفع الأحمال بطريقة خاطئة، والسمنة، والتدخين، وقلة ممارسة الرياضة، وطبيعة بعض المهن. أما الأعراض فتتمثل في ألم في الظهر يمتد إلى الساق مع تنميل أو شعور بالكهرباء.

وأكد أن المنظار الجراحي يُعد من أحدث الوسائل الآمنة لعلاج الحالات المعقدة، عبر فتحة صغيرة جدًا دون الحاجة لفتح جراحي كامل، مما يقلل من الألم ومدة التعافي. كما نفى إمكانية استبدال الغضروف بعد استئصاله، مشيرًا إلى أن الأطباء لا يزيلون أكثر من 50% منه لتبقى الحركة ممكنة.

