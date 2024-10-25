7 طرق بسيطة لعلاج عرق النسا في المنزل

يبدأ العصب الوركي من الحبل الشوكي، ويمر عبر الوركين والأرداف، ثم يتفرع إلى أسفل كل ساق، وهو أطول عصب في الجسم وأحد أهم الأعصاب، وله تأثير مباشر على القدرة على التحكم في الساقين والشعور بهما، وعندما يتهيج هذا العصب، يعاني الشخص من عرق النسا.

ويتضمن عرق النسا إحساسًا يمكن أن يتجلى في شكل ألم متوسط ​​إلى شديد في الظهر والأرداف والساقين، وقد يشعر أيضًا بضعف أو حرقة أو ألم حاد أو خدر في هذه المناطق، وفقًا لموقع “Healthline” الطبي.

عرق النسا هو أحد الأعراض الناجمة عن إصابة أساسية في العصب الوركي أو منطقة تؤثر على العصب، مثل الفقرات، وهي العظام الموجودة في الرقبة والظهر.

طرق علاج عرق النسا

يجب على مريض عرق النسا الاستمرار في أنشطته اليومية قدر الإمكان، فالاستلقاء في السرير أو تجنب النشاط يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الحالة.

فيما يلي بعض العلاجات المنزلية المقترحة بشكل شائع.

البرودة

يمكن استخدام أكياس الثلج أو حتى استخدام عبوة من الخضروات المجمدة.

لف كيس الثلج أو الخضروات المجمدة بمنشفة وضعها على المنطقة المصابة لفترات قصيرة عدة مرات في اليوم، خلال الأيام القليلة الأولى من الأعراض، و​​يمكن أن يساعد هذا في تقليل التورم وتخفيف الألم.

الحرارة

يمكنك يضًا استخدام أكياس ساخنة أو وسادة تدفئة.

من المستحسن استخدام الثلج خلال اليومين الأولين لتقليل التورم، وبعد يومين أو ثلاثة أيام، الانتقل إلى الحرارة، يمكن أن تساعد الحرارة في استرخاء عضلات الظهر، والتي يمكن أن تتشنج عند حدوث إصابة، وإذا استمر الألم، فمن المهم التبديل بين العلاج بالثلج والحرارة.

التمدد

يمكن أن يكون تمدد أسفل الظهر برفق مفيدًا أيضًا، لمعرفة كيفية التمدد بشكل صحيح، احصل على علاج طبيعي فردي أو حتى تعليمات يوغا من معالج طبيعي أو مدرب للتعامل مع الإصابة.

الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية

يمكن أن تساعد الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية، مثل الأسبرين والإيبوبروفين، أيضًا في تخفيف الألم والالتهاب والتورم، من المهم الحذر بشأن الإفراط في استخدام الأسبرين، لأنه قد يسبب مضاعفات، مثل نزيف المعدة والقرحة.

ممارسة التمارين الرياضية بانتظام

كلما بقي المريض نشطًا، زاد إفراز الإندورفين في الجسم، والإندورفين هو مسكن للألم يصنعه الجسم، والتزم بالأنشطة ذات التأثير المنخفض في البداية، مثل السباحة وركوب الدراجات الثابتة.

مع انخفاض الألم وتحسن القدرة على التحمل، من المهم إنشاء نظام تمرين يتضمن التمارين الهوائية واستقرار الجذع وتمارين القوة، ويمكن أن يقلل النظام الذي يحتوي على هذه المكونات من خطر الإصابة بمشاكل الظهر في المستقبل.

العلاج الطبيعي

تساعد التمارين في العلاج الطبيعي على تحسين الوضعية وتقوية عضلات الظهر.

الأدوية الموصوفة

قد يصف الطبيب مرخيات العضلات أو مسكنات الألم أو الستيرويدات الفموية أو مضادات الاختلاج.

أعراض عرق النسا

إذا كان الشخص يعاني من ألم ينتشر من أسفل الظهر عبر منطقة الأرداف إلى الأطراف السفلية، فهذا عادة ما يكون عرق النسا.

عرق النسا هو نتيجة لتلف أو إصابة العصب الوركي، لذلك عادة ما تكون هناك أعراض أخرى لتلف الأعصاب مع الألم، وقد تشمل الأعراض الأخرى ما يلي:

ألم يزداد سوءًا مع الحركة

خدر أو حرقة أو ضعف في الساقين أو القدمين على طول مسار العصب الوركي، والذي قد يتحول إلى فقدان الإحساس أو الحركة في الحالات الشديدة.

إحساس بوخز الإبر، والذي ينطوي على وخز مؤلم في أصابع القدمين، سلس البول، وعدم القدرة على التحكم في المثانة أو الأمعاء، وهو أحد الأعراض النادرة لمتلازمة ذيل الفرس ويستدعي عناية طارئة فورية

كيفية الوقاية من عرق النسا

يمكن أن تساعد الخطوات التالية في الوقاية من عرق النسا أو منع حدوثه مرة أخرى:

ممارسة الرياضة بشكل متكرر.

التحقق من وضعية الجسم.

الانتباه إلى كيفية التحرك.