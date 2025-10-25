دليلك الشامل لأعراض وأسباب وطرق علاج عرق النسا

عرق النسا هو اسم شائع لنوع من الألم يصيب العصب الوركي، وهو حزمة كبيرة من الأعصاب تمتد من أسفل الحبل الشوكي مرور بمنطقة الأرداف ونزولا إلى الجزء الخلفي من كل ساق.

علامات وأعراض عرق النسا

العلامة المميزة لعرق النسا هي ألم يبدأ في أسفل الظهر وينتشر أو ينتفض نزولا في ساق واحدة، وقد يصل أحيانا إلى القدم. تختلف تجربة الألم من شخص لآخر، لكنها تؤثر عادة على الظهر أو الأرداف أو الساق أو القدم، وقد تكون الأعراض ثابتة أو متقطعة، وفقًا لموقع “Medical News Today” الطبي.

تشمل الأعراض الشائعة لعرق النسا ما يلي:

ألم في أسفل الظهر.

ألم في الأرداف أو الساق يزداد سوءا عند الجلوس.

ألم في الورك.

شعور بالحرقة أو الوخز يمتد إلى أسفل الساق.

ضعف أو خدر أو صعوبة في تحريك الساق أو القدم.

ألم ثابت أو حاد ومفاجئ في جانب واحد من الأرداف أو الساق أو الورك. قد يشعر البعض أيضا بوخز "كالإبر" في الساق المصابة.

عادة ما يؤثر عرق النسا على جانب واحد فقط من الجزء السفلي للجسم، وقد يمتد الألم من أسفل الظهر مرورا بالجانب الخلفي للأرداف والفخذ وينزل إلى الساق، وقد يمتد إلى القدم أو أصابع القدم اعتمادا على موضع تأثير العصب الوركي، قد يتفاقم الألم عند السعال أو العطس.

قد يجعل ألم عرق النسا والأعراض الأخرى من الصعب على المصاب المشي أو الوقوف بسهولة، أو الجلوس لفترات طويلة في العمل أو أثناء القيادة. ويمكن أن يكون الألم شديد ومعيق للحركة لدى البعض، بينما قد يكون متقطع ومزعج لدى آخرين، لكن لديه القدرة على التفاقم.

متى يجب طلب الرعاية الطبية الفورية؟

يجب التماس العناية الطبية على الفور في حال ظهور أي من علامات الخطر التالية:

الحمى بالتزامن مع ألم في الظهر.

تورم أو احمرار في الظهر أو العمود الفقري.

ألم يمتد إلى أسفل الساقين.

خدر أو ضعف في الجزء العلوي من الفخذين أو الساقين أو الحوض أو الأرداف.

شعور بالحرقة عند التبول أو وجود دم في البول.

ألم شديد جدا

فقدان السيطرة على المثانة أو الأمعاء (تسرب أو عدم القدرة على الوصول إلى المرحاض في الوقت المناسب).

الأسباب وعوامل الخطر

ينتج عرق النسا عن تهيج في جذور الأعصاب في الجزء السفلي من العمود الفقري القطني والعجزي.

القرص الغضروفي هو السبب الأكثر شيوعا لمعظم حالات ألم عرق النسا. تشمل الأسباب الشائعة الأخرى ما يلي:

تضيق القناة الشوكية القطنية

مرض القرص التنكسي

انزلاق الفقار.

الحمل.

تشنج عضلي في الظهر أو الأرداف.

تشمل عوامل الخطر التي تزيد من احتمالية الإصابة بعرق النسا:

التقدم في السن

داء السكري.

زيادة حجم الجسم.

نمط الحياة الخامل.

ضعف عضلات الجذع الأساسية (الأرداف، البطن، الظهر).

ارتداء الكعب العالي باستمرار.

النوم على مرتبة شديدة الصلابة أو شديدة النعومة.

التدخين.

طبيعة العمل، خاصة إذا كان يتضمن الجلوس أو القيادة لفترات طويلة، أو التواء الظهر، أو حمل أشياء ثقيلة.

الانتباذ البطاني الرحمي، وهي حالة التهابية مزمنة قد تسبب ألمًا عصبيًا وركي أو أعراض شبيهة بعرق النسا التي تظهر وتختفي مع الدورة الشهرية.

وجود إصابة سابقة في أسفل الظهر أو العمود الفقري يزيد أيضا من احتمالية الإصابة بعرق النسا.

علاج عرق النسا

تشمل خيارات علاج عرق النسا:

الأدوية

قد يوصي الطبيب في البداية بالأدوية المضادة للالتهاب التي تصرف دون وصفة طبية مثل الأيبوبروفين أو نابروكسين الصوديوم، وإذا لم تساعد، قد يصف أدوية بوصفة طبية مثل:

الأدوية المضادة للالتهابات.

الأدوية المضادة للنوبات.

مرخيات العضلات.

المسكنات الأفيونية.

مضادات الاكتئاب.

العلاج الطبيعي

يمكن لأخصائي العلاج الطبيعي أن يعلم المريض تمارين لتحسين الوضعية، وتخفيف الضغط عن العصب الوركي، وزيادة المرونة، وتقوية العضلات التي تدعم الظهر.

حقن الستيرويد

قد يوصي الطبيب بحقن الستيرويد مثل حقنة الكورتيزون. يساعد هذا الدواء في تقليل الالتهاب حول العصب، مما قد يخفف الألم لبعض الأشخاص، وتستمر آثاره عادة لبضعة أشهر قبل أن تزول تدريجيا.

العلاجات البديلة

قد يختار بعض الأشخاص طرق غير تقليدية لعلاج الأعراض، بالرغم من أن فعاليتها قد لا تكون بنفس قدر فعاليتها لأنواع أخرى من آلام أسفل الظهر، قد تشمل هذه العلاجات:

اليوغا.

الوخز بالإبر.

تعديلات العمود الفقري من قبل مقوم العظام.

العلاج بالتدليك.

الارتجاع البيولوجي.

الجراحة

قد يوصي الطبيب بالجراحة في حال كان الألم شديد ولا يتحسن من تلقاء نفسه أو مع العلاج الطبيعي، أو في حال وجود ضعف أو فقدان للسيطرة على المثانة أو الأمعاء. تهدف الجراحة إلى إزالة النتوء العظمي أو القرص المنفتق الذي يضغط على الأعصاب ويسبب الألم والأعراض الأخرى. الجراحة هي خيار يتم اللجوء إليه عادة بعد تجربة العلاجات غير الجراحية، ويمكن مناقشته مع الطبيب في أي مرحلة.

تشمل أنواع الجراحة الشائعة لعرق النسا:

استئصال القرص

استئصال الصفيحة الفقرية

العلاجات المنزلية

هناك تدابير يمكن القيام بها ذاتيًا للمساعدة في الشعور بالتحسن، ومنها:

الكمادات الباردة: قد يقترح الطبيب أو المعالج الفيزيائي وضع كمادة باردة (أو كيس من البازلاء المجمدة ملفوف بقطعة قماش) على أسفل الظهر عدة مرات في اليوم لمدة تصل إلى 20 دقيقة في كل مرة.

الكمادات الساخنة: إذا لم يتحسن الألم بالكمادات الباردة، قد يقترح الطبيب التناوب مع الحرارة بعد بضعة أيام. يجب استخدام أقل إعداد عند استعمال وسادة التدفئة لتجنب حرق الجلد.

التمدد والحركة: يمكن للمريض الراحة لبضعة أيام إذا كان الألم شديدًا، ولكن الحركة عمومًا مفيدة لألم عرق النسا.

يمكن أن تساعد تمارين الإطالة والحركة منخفضة التأثير مثل المشي في تحسين تدفق الدم وتسريع عملية الشفاء، وتحويل التركيز بعيد عن الألم، وتحسين المرونة ونطاق الحركة. يجب إخبار الطبيب إذا كانت الحركة تزيد من الألم بشكل كبير.

يجب استشارة الطبيب أو أخصائي العلاج الطبيعي حول التمارين المناسبة التي قد تخفف ألم عرق النسا، والتي قد تشمل تمارين مثل جسر الأرداف، وتمارين مد الركبة نحو الصدر أثناء الاستلقاء، وتمارين الصدفتين، وتمرين الطائر الكلب، ووضعية الطفل للتمدد، وتمديد أوتار الركبة، وتمارين الحوض.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.