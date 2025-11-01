علاج عرق النسا بالحالات الخفيفة والشديدة، ومتى تكون الجراحة ضرورية؟

يعد عرق النسا حالة شائعة تنجم عن تهيج أو التهاب أو انضغاط في واحد أو أكثر من الأعصاب التي تمتد من أسفل الظهر نزولا إلى الساقين، وعلى الرغم من أنه لا يعتبر عادة حالة خطيرة أو مهددة، فإنه يسبب ألما قد يتراوح من الخفيف إلى الشديد في منطقة أسفل الظهر والأرداف والساقين، وقد يمتد إلى القدمين والأصابع، حسب العصب أو الأعصاب المتأثرة.

ويعاني حوالي 40% من الأشخاص من شكل ما من أشكال عرق النسا خلال حياتهم، ونادرًا ما يحدث قبل سن العشرين ما لم يكن مرتبطًا بإصابة، وفقًا لموقع “Medical News Today” الطبي.

العصب الوركي

ويشير مصطلح عرق النسا إلى الألم العصبي الناتج عن إصابة أو تهيج العصب الوركي، وهو أطول وأكثر الأعصاب سمكا في الجسم، حيث يصل عرضه إلى نحو 2 سنتيمتر، وهو ليس عصب واحد بل هو حزمة من خمسة جذور عصبية تتفرع من الحبل الشوكي.

ويمتلك كل شخص عصبين وركيين، واحد على كل جانب من الجسم، يمر كل منهما عبر الورك والأرداف ويستمر نزولا في الساق وصولا إلى ما تحت الركبة، حيث يتفرع إلى أعصاب أخرى تصل إلى أسفل الساق والقدمين والأصابع.

أعراض عرق النسا

تظهر أعراض عرق النسا نتيجة الضغط على الأعصاب المتأثرة، وتشمل:

الألم، والذي يوصف عادة بأنه حارق أو كصدمة كهربائية، وغالبا ما ينتشر أو ينطلق نزولا في الساق في الجانب المصاب.

وقد يزداد هذا الألم مع السعال أو العطس أو الانحناء أو رفع الساقين للأعلى عند الاستلقاء على الظهر.

الوخز أو التنميل، وهو شعور مشابه لتخدر الساق.

الخدر أو التنميل: فقدان الإحساس في مناطق الجلد المتأثرة في الظهر أو الساق.

ضعف العضلات: وهو عرض أكثر حدة، يدل على صعوبة وصول إشارات التحكم العضلي إلى الوجهة المقصودة.

سلس البول أو البراز: عرض شديد جدا يدل على أن الإشارات التي تتحكم في المثانة والأمعاء لا تصل إلى وجهتها.

أسباب وعوامل الخطر للإصابة بعرق النسا

يمكن أن يحدث عرق النسا بسبب أي حالة تؤثر بشكل مباشر في العصب الوركي أو أي من جذور الأعصاب الخمسة التي تُشكله. وتشمل الأسباب الشائعة:

الانزلاق الغضروفي

التنكس الغضروفي

تضيق القناة الشوكية

انزلاق الفقار

التهاب المفاصل العظمي

الإصابات والحمل

الأورام أو الكيسات

تتضمن عوامل الخطر التي تزيد من احتمالية الإصابة بعرق النسا ما يلي:

الإصابة السابقة: تزيد إصابات العمود الفقري أو أسفل الظهر من الخطر.

التقدم في السن: التآكل الطبيعي للعمود الفقري مع مرور الوقت.

زيادة الوزن أو السمنة: تزيد من الجهد على عضلات الظهر.

ضعف قوة عضلات الجذع: عضلات الظهر والبطن.

طبيعة العمل: الأعمال التي تتطلب رفع أوزان ثقيلة، أو انحناء متكرر، أو الجلوس لفترات طويلة دون دعم مناسب للظهر.

مرض السكري: يزيد من خطر الاعتلال العصبي المحيطي.

الخمول البدني والتدخين.

علاج عرق النسا

يهدف العلاج إلى تقليل الألم وزيادة الحركة، وفي معظم الحالات 80% إلى 90%، يتحسن المصابون بعرق النسا تلقائيا مع الوقت ومعالجات الرعاية الذاتية، وقد تستغرق مدة التعافي ما بين أربعة إلى ستة أسابيع.

الرعاية الذاتية (للحالات الخفيفة)

الكمادات الباردة: لتقليل الألم والتورم في الأيام القليلة الأولى.

الحرارة: استخدام وسادة تدفئة أو كمادة دافئة بعد أيام قليلة من استخدام الكمادات الباردة.

الأدوية المتاحة دون وصفة طبية: مثل مضادات الالتهاب غير الستيرويدية (NSAIDs).

التمارين الرياضية والتمدد: لتقوية العضلات الأساسية.

العلاجات التحفظية (للحالات الأكثر شدة أو التي لا تستجيب للرعاية الذاتية)

أدوية بوصفة طبية: مسكنات الألم، مرخيات العضلات، ومضادات الاكتئاب ثلاثية الحلقات أو الأدوية المضادة للنوبات في حالات الألم المزمن.

العلاج الطبيعي: لتقليل الضغط على العصب عبر تمارين التمدد والأنشطة منخفضة التأثير.

حقن العمود الفقري: حقن الكورتيكوستيرويدات، التي قد توفر راحة مؤقتة (عادة تصل إلى ثلاثة أشهر).

العلاجات البديلة: مثل تقويم العمود الفقري، واليوجا، والوخز بالإبر، والتدليك

الجراحة: يوصى بها عادة للحالات الشديدة، أو التي تدل على تلف أو حادث للعصب، أو في حال عدم تحسن الأعراض بعد ستة إلى ثمانية أسابيع من العلاج التحفظي، وتشمل الخيارات الجراحية:

استئصال القرص: إزالة أجزاء من القرص المنفتق الضاغط على العصب

استئصال الصفيحة الفقرية: إزالة جزء من الصفيحة الفقرية (الجزء الخلفي من الفقرة) الضاغط على الأعصاب الشوكية.

مضاعفات عرق النسا

في معظم الحالات يكون التوقعات الإيجابية للتعافي من عرق النسا عالية جدا، ومع ذلك، يمكن أن تشمل المضاعفات المحتملة الألم المزمن، والضعف العضلي المزمن (مثل تدلي القدم)، وفي حالات نادرة، تلف دائم للعصب ينتج عنه فقدان الإحساس في الساقين المتأثرتين.

يمكن الوقاية من عرق النسا أو تقليل خطر الإصابة به عبر:

الحفاظ على وضعية جيدة أثناء الجلوس والوقوف والرفع والنوم.

الإقلاع عن التدخين.

الحفاظ على وزن صحي.

البقاء نشيط بدنيا وتقوية عضلات الجذع.

تجنب السقوط وأخذ وقت كاف للتعافي في حالة الشعور بألم في الظهر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.