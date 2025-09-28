أعراض عرق النسا وأسبابه ومخاطر الإصابة به

أعراض عرق النسا، عرق النسا من الإصابات الشائعة الحدوث بين الرجال والنساء وكبار السن والشباب لأسباب عديدة أبرزها السمنة وحمل الأشياء الثقيلة.

وأعراض عرق النسا، عديدة ومنها ما هو معروف وآخر غير معروف واحيانا يصعب تمييزها على المريض لتشابه أعراضه مع أمراض أخرى.

ويقول الدكتور محمد عمارة استشارى أمراض العظام والعمود الفقري، إن عرق النسا من أكثر أنواع آلام الأعصاب شيوعا، وهو ليس مرض بحد ذاته، بل عرض ناتج عن تهيج أو ضغط على العصب الوركي، وهو أطول عصب في جسم الإنسان يمتد من أسفل الظهر مرورا بالأرداف والفخذ وحتى القدم، وهذا العصب مسؤول عن الإحساس والحركة في الأطراف السفلية، وأي التهاب أو ضغط عليه يسبب آلام قد تكون مزمنة وتعيق الحياة اليومية.

أعراض عرق النسا

وأضاف عمارة، تتنوع الأعراض حسب درجة الضغط على العصب الوركي، ومن أبرزها:

آلام أسفل الظهر تمتد إلى الأرداف والفخذ، وقد تصل حتى الساق والقدم.

تنميل أو وخز في الساق أو القدم.

ضعف في العضلات وصعوبة في التحكم بالحركة عند المشي أو الجلوس لفترة طويلة.

زيادة الألم مع الحركة مثل الانحناء، السعال، أو الجلوس لوقت طويل.

ألم متفاوت الشدة، قد يكون بسيط ومتقطع أو حاد مستمر يعيق النوم والراحة.

أسباب عرق النسا

وتابع، هناك عدة عوامل قد تؤدي إلى الإصابة بعرق النسا، منها:-

الانزلاق الغضروفي، وهو السبب الأكثر شيوعا حيث يضغط الغضروف المنزلق على العصب الوركي.

تضيق القناة الشوكية، وضيق المساحة حول الحبل الشوكي يضغط على الأعصاب.

النمو العظمي الزائد “النتوءات العظمية” نتيجة خشونة الفقرات أو تقدم العمر.

إصابات العمود الفقري أو كسور الحوض التي تضغط على العصب.

الجلوس الخاطئ لفترات طويلة أو قلة الحركة.

زيادة الوزن التي تشكل عبئ إضافي على العمود الفقري.

فترة الحمل، بسبب زيادة الوزن والتغيرات الهرمونية التي تؤثر على الأربطة والعضلات.

أعراض عرق النسا

مخاطر عرق النسا

وأوضح الدكتور محمد عمارة استشارى العظام، أن إهمال علاج عرق النسا قد يؤدي إلى:

تدهور الحالة المزمنة وتحول الألم إلى مستمر يصعب السيطرة عليه.

فقدان الإحساس أو ضعف دائم في الساق أو القدم.

صعوبة الحركة والمشي مما يؤثر على النشاط اليومي وجودة الحياة.

سلس البول أو البراز في حالات نادرة وخطيرة نتيجة ضغط شديد على الأعصاب (متلازمة ذيل الفرس)، وتتطلب تدخل جراحي عاجل.

علاج عرق النسا

وأضاف استشارى العظام، يختلف العلاج حسب شدة الحالة وسببها، مثل:-

مسكنات الألم ومضادات الالتهاب، ومرخيات العضلات لتقليل التشنجات.

حقن الكورتيزون حول العصب لتخفيف الالتهاب في الحالات الشديدة.

تمارين التمدد لتخفيف الضغط عن العصب.

العلاج بالحرارة أو البرودة لتسكين الألم.

جلسات العلاج الطبيعي (الفيزيائي) لتحسين مرونة العضلات وتقوية العمود الفقري.

التدخل الجراحي، ونلجأ إليه في الحالات التي لا تستجيب للعلاج المحافظ لمدة تزيد عن 6 أسابيع، أو عند وجود ضعف شديد أو فقدان للتحكم في الأمعاء أو المثانة.

طرق الوقاية من عرق النسا

وتابع، أن الوقاية تعتمد على نمط الحياة الصحي والاهتمام بالعمود الفقري، ومن أهم النصائح:

المحافظة على وزن صحي لتقليل الضغط على الفقرات.

ممارسة التمارين الرياضية بانتظام خاصة المشي وتمارين تقوية عضلات البطن والظهر.

الجلوس والوقوف بطريقة صحيحة مع دعم أسفل الظهر بوسادة صغيرة.

تجنب حمل الأوزان الثقيلة أو حملها بطريقة خاطئة.

أخذ فترات استراحة عند الجلوس لفترات طويلة لتحريك الجسم.

النوم على مرتبة مناسبة لا تكون لينة جدا ولا صلبة للغاية.

الاهتمام باللياقة العامة من خلال التغذية السليمة وشرب الماء بانتظام.

