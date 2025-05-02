أعراض عرق النسا الكاذب.. أسباب الإصابة وطرق العلاج

أعراض عرق النسا الكاذب، عرق النسا من الأمراض المفاجئة التى تسبب ألما مزعجا بالقدم قد يعوق الحركة أحيانا ومنه أنواع لذا التشخيص مهم.

وأعراض عرق النسا الكاذب، هى نفس أعراض عرق النسا المتعارف عليه ما يلزم المريض بالكشف الطبي لدى طبيب مختص للتشخيص الصحيح.

ويقول الدكتور أحمد البدوى أخصائي العلاج الطبيعي، أن متلازمة العضلة الكمثرية أو ما يعرف بـ عرق النسا الكاذب، هي اضطراب عضلي عصبي يسبب تنميلا وألما حادا في أسفل الظهر والأرداف منتقلًا إلى كامل الأرجل وصولا للأقدام.

متلازمة العضلة الكمثرية

وأضاف البدوى، أن متلازمة العضلة الكمثرية هي إصابة عضلة الكمثرى الموجودة في عمق منطقة الأرداف، وتتسبب هذه الإصابة في تهيج وانضغاط العصب الوركي الذي يمر خلف العضلة الكمثرية وفي بعض الأحيان يمر من خلالها، وتتشابه أعراض متلازمة العضلة الكمثرية مع أعراض التهاب العصب الوركي "عرق النَسا" مما يزيد من صعوبة تشخيص متلازمة العضلة الكمثرية.

أعراض عرق النسا الكاذب

وتابع، أن من أعراض عرق النسا الكاذب أو الأعراض الأكثر شيوعًا لمتلازمة العضلة الكمثرية:-

تبدأ الأعراض بشعور المرضى بألم في أسفل الظهر.

وخز وألم وتنميل في الأرداف.

قد يكون الألم حادًا ويمتد بطول العصب الوركي أي يصل للفخذ والساق وأحيانًا للقدم.

يشعر المرضى بالألم عند الجلوس لفترات طويلة، واستخدام السُلَم (الدرج)، والجري أو المشي لمسافات طويلة، والجلوس في مقعد السيارة، الضغط المباشر على موضع العضلة الكمثرية.

في الحالات المتقدمة من الإصابة لا يستطيع المريض الجلوس في وضع مريح ولا يتحسن الألم بتغيير وضعية الجسم، كما لا يتمكن من المشي أو ممارسة الأنشطة اليومية بصورة طبيعية.

وأوضح الدكتور أحمد البدوى، أنه عادًة ما تظهر متلازمة العضلة الكمثرية في أحد الوركين إلا أن الإصابة قد تظهر في كلا الوركين مع مرور الوقت، فالإصابة لمرة واحدة تؤهل المريض للإصابة بها مرة أخرى في نفس الجهة أو الجهة الأخرى مالم يتخذ المريض إجراءات وقائية لمنع ظهور الإصابة مرة أخرى.

عرق النسا الكاذب

أسباب الإصابة بعرق النسا الكاذب

وأضاف أخصائي العلاج الطبيعي، تتعدد أسباب الإصابة بالعضلة الكمثرية، ومنها:

ممارسة تمارين رياضية مثل المشي او الجري لمسافات طويلة.

حمل أوزان ثقيلة بطريقة خاطئة.

التفاف مفصل الفخذ بصورة مفاجئة.

الجلوس لفترات طويلة بصورة عامة والجلوس على أسطح غير مستوية مثل الجلوس أثناء وجود محفظة النقود في الجيب الخلفي بصورة خاصة.

تشوه أو التواء في العمود الفقري.

موقع غير طبيعي للعضلة الكمثرية أو العصب الوركي سواء كان ذلك خلقيًا أو تطوريًا.

الإفراط في ممارسة التمارين الرياضية مثل رياضة تسلق الدرج.

نصائح مهمة تساعد فى علاج عرق النسا الكاذب

ولتخفيف آلام العضلة الكمثرية أو عرق النسا الكاذب، يجب اتباع بعض النصائح، منها:-

تجنب الأنشطة التي تحفز الألم مثل تجنب الجلوس لفترات طويلة والحرص على الوقوف والحركة من وقت لآخر.

كذلك في حالة قيادة السيارة لفترات طويلة يجب على المريض التوقف من فترة لأخرى للوقوف والحركة.

استخدام الكمادات الساخنة التي تساعد على استرخاء العضلات أو الإستحمام بماء دافئ، والكمادات

الباردة التي تقلل من الألم والالتهاب.

الباردة التي تقلل من الألم والالتهاب. القيام بتمارين الاستطالة للعضلة الكمثريةً لتخفيف الشد والتوتر العضلي.

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