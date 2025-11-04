محافظ بني سويف ومدير الأمن يشهدان قرعة حج الداخلية

شهدت محافظة بني سويف، مراسم إجراء قرعة الحج العلنية لمديرية الأمن لموسم 1447 هـ / 2026 م، والتي أُقيمت تحت رعاية وزارة الداخلية.

محافظ ومدير أمن بني سويف يشهدان قرعة الحج

جاء ذلك حضور الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، واللواء أسامة جمعة مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، وذلك خلال الاحتفالية التي استضافها نادي ضباط الشرطة بمدينة بني سويف، وسط حضور عدد من القيادات الأمنية والتنفيذية، والمتقدمين للقرعة وأسرهم.

بدأت فعاليات الاحتفال بالسلام الوطني، تلاه تلاوة آيات من الذكر الحكيم بصوت الشيخ عادل حيدر، ثم كلمة للشيخ سيد زايد تناول فيها مكانة فريضة الحج وأهميتها، مؤكدًا على ضرورة الالتزام بآدابها وسلوكياتها التي تعكس قدسيتها وروحها الإيمانية.

389 فائزًا و195 إحتياطيًا بقرعة حج أمن بني سويف

وتابع محافظ بني سويف، ومدير الأمن، إجراءات القرعة التي تم تنفيذها إلكترونيًا عبر الحاسب الآلي، تأكيدًا لمبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص بين المتقدمين، وتم الإعلان عن أسماء الفائزين على مستوى جميع مراكز ومدن المحافظة، والذين بلغ عددهم 389 فائزًا وفائزة، من بينهم 5 من فئة كبار السن، إلى جانب 195 احتياطيًا بنسبة 50% من إجمالي عدد المتقدمين البالغ 1263 مواطنًا ومواطنة.

وأظهرت نتائج قرعة الحج العلنية لـ مديرية أمن بني سويف، على مستوى المراكز الإدارية فوز (99 أساسيًا و50 احتياطيًا) لمركز وبندر وشرق بني سويف، و(65 أساسيًا و34 احتياطيًا) للفشن، و(54 أساسيًا و27 احتياطيًا) للواسطى، و(34 أساسيًا و17 احتياطيًا) لإهناسيا، و(56 أساسيًا و28 احتياطيًا) لببا، و(38 أساسيًا و19 احتياطيًا) لسمسطا، و(38 أساسيًا و19 احتياطيًا) لناصر.

محافظ بني سويف للفائزين: أنتم سفراءنا بالأراضي المقدسة

وخلال كلمته، قدّم محافظ بني سويف، التهنئة للحجاج الفائزين متمنيًا لمن لم يحالفهم الحظ التوفيق في الأعوام المقبلة، مؤكدًا ثقته في أن يكون حجاج بني سويف خير ممثلين للمحافظة ولمصر بأسرها، من خلال التزامهم بالتعليمات والضوابط أثناء أداء المناسك، ودعا المحافظ الحجاج إلى حمل أمانة الدعاء لمصر وقيادتها بمزيد من الأمن والاستقرار.

من جانبه، نقل اللواء أسامة جمعة مدير أمن بني سويف، تهنئة وتحيات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية للحجاج الفائزين، مؤكدًا أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بموسم الحج هذا العام، منذ بدء تلقي الطلبات وحتى عودة الحجاج سالمين، مع توفير أوجه الرعاية الكاملة لهم صحيًا واجتماعيًا وإداريًا لضمان أداء الفريضة في يسر وسهولة.

