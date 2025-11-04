الثلاثاء 04 نوفمبر 2025
صحة بني سويف تمنح مستشفى الفشن مهلة لتلافي القصور بمعايير الجودة وسلامة المرضى

أعلنت مديرية الصحة بـ محافظة بني سويف، تنفيذ زيارة ميدانية لفريق إدارة سلامة المرضى إلى مستشفى الفشن المركزي، لمتابعة تطبيق معايير الجودة وسلامة المرضى، وذلك في إطار حرص المديرية على رفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة وتحسين جودتها داخل المستشفيات التابعة لها.

 

فرق من صحة بني سويف يزور مستشفى الفشن المركزي

وجاءت الزيارة تحت إشراف الدكتور هاني مصطفى جميعه وكيل وزارة الصحة ببني سويف، وبمتابعة مباشرة من الدكتورة دعاء سيد روبي، مدير إدارة سلامة المرضى، التي ترأست الفريق الميداني المكوَّن من الدكتورة هناء أبو طالب، والدكتورة نانسي حمدي، والدكتورة فاطمة الزهراء محمد، حيث تم تنفيذ الزيارة أمس الإثنين، ضمن خطة المتابعة الدورية للمستشفيات.

 

وأكدت مديرية الصحة ببني سويف، أن الزيارة تضمنت مراجعة السجلات الطبية والملفات الخاصة بالمرضى داخل المستشفى، بهدف التأكد من استكمال جميع عناصر الملف الطبي وجودة التوثيق، بما يضمن استمرارية تقديم الرعاية الطبية بشكل دقيق ومنضبط، كما شمل المرور الميداني تفقد أقسام الرعاية الحرجة والحضانات والغسيل الكلوي، لمتابعة توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، والتأكد من التزام الفرق الطبية بإجراءات وسياسات العمل المعتمدة.

 

تفقد أقسام التعقيم وبنك الدم والمعمل بمستشفى الفشن

وتابعت صحة بني سويف: "كما تفقد الفريق أقسام التعقيم وبنك الدم والمعمل، لمراجعة تطبيق معايير الجودة وسلامة المرضى، ومدى الالتزام باشتراطات مكافحة العدوى، إلى جانب متابعة سجلات الأعطال والتأكد من تنفيذ الصيانة الدورية للأجهزة والمعدات الطبية الحيوية، كما شهدت الزيارة تنفيذ تدريب ميداني على رأس العمل لأعضاء الفريق الطبي والتمريضي حول عدد من معايير الجودة وسلامة المرضى، بالإضافة إلى تدريب الفرق على أساليب التوثيق الطبي الصحيح والدقيق.

 

وأشارت صحة بني سويف، إلى أن الفريق عقد في ختام الزيارة اجتماعًا موسعًا مع فرق الإشراف المختلفة بحضور مدير المستشفى، لمناقشة أبرز السلبيات والملاحظات التي تم رصدها أثناء المرور، مع إجراء تحليل فجوات (Gap Analysis) لتحديد أولويات التحسين، حيث تم منح المستشفى مهلة زمنية مدتها شهر لتلافي أوجه القصور وإعداد خطة تصحيحية تتضمن الإجراءات والأهداف وآليات المتابعة.

 

خطة لدعم ثقافة الجودة وسلامة المرضى بالمنشآت الصحية

وأكدت مديرية الصحة ببني سويف، أن هذه الزيارة تأتي ضمن خطة المديرية المستمرة لدعم وتحسين الأداء داخل المنشآت الصحية بمحافظة بني سويف، وتعزيز ثقافة الجودة وسلامة المرضى، بما يضمن تقديم خدمات صحية آمنة وفعّالة تسهم في الارتقاء بمستوى الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.

 

الجريدة الرسمية