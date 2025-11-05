ضبط مصنع حلويات أطفال بدون ترخيص في حملة تموينية ببني سويف

18 حجم الخط

أعلنت محافظة بني سويف أن الأجهزة التنفيذية والرقابية واصلت جهودها المكثفة في متابعة الأسواق والمحال التجارية لضمان جودة السلع المطروحة وحماية حقوق المواطنين.

محافظ بني سويف يشدد على الرقابة التموينية

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، الذي شدد على أهمية استمرار الحملات التموينية والرقابية اليومية لمواجهة أي ممارسات مخالفة، وعدم التهاون مع محاولات الغش التجاري أو التلاعب في السلع المدعمة والمقررات التموينية، مؤكدًا أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف الرقابة على الأسواق حفاظًا على سلامة المستهلك.

ضبط مصنع حلويات أطفال بدون ترخيص في بني سويف، فيتو

جاء ذلك في ضوء مناقشة محافظ بني سويف، للتقرير المقدم من المهندس محمد عبد الرحمن، مدير مديرية التموين ببني سويف، بشأن نتائج الحملة التموينية التي نُفذت بمركز الواسطى، والتي جاءت بناءً على توجيهات وكيل الوزارة ومتابعة وكيل المديرية، حيث شُكّلت حملة مكبرة تحت إشراف مدير إدارة تموين الواسطى بمشاركة مفتشي الإدارة، استهدفت عددًا من الأسواق والمحال التجارية ومخازن السلع الغذائية بالمدينة والقرى التابعة لها.

ضبط مصنع حلويات بدون ترخيص في بني سويف

وأوضح تقرير مديرية تموين بني سويف، أن الحملة أسفرت عن ضبط مصنع حلويات يعمل بدون ترخيص، حيث تم التحفظ على 36 ألف قطعة حلوى جاهزة للتداول وطن من السكر المستخدم في عملية التصنيع، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، كما تم تحرير 9 محاضر تموينية متنوعة شملت محضرًا لحيازة سلع غذائية منتهية الصلاحية تم خلالها التحفظ على 156 زجاجة عصير، ومحضرًا آخر لحيازة سلع مجهولة المصدر تضمنت 100 قطعة حلوى «لوليتا» غير مدوَّن عليها بيانات أو فواتير تثبت مصدرها.

ضبط مصنع حلويات أطفال بدون ترخيص في بني سويف، فيتو

وشملت جهود تموين بني سويف، تحرير 3 محاضر ضد مستودعات غاز لعدم الإعلان عن الأسعار وغلق أحدها أثناء مواعيد العمل الرسمية، بالإضافة إلى تحرير 3 محاضر لعدم حمل العاملين في أنشطة تداول المواد الغذائية للشهادات الصحية المطلوبة.

محافظ بني سويف: لا تهاون مع الغش التجاري

وأكد محافظ بني سويف، أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة متكاملة للمديرية بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، وتهدف إلى ضبط الأسواق وتحقيق انضباط في منظومة تداول السلع الغذائية، لافتًا إلى أن الحملات الرقابية مستمرة على مستوى مراكز المحافظة كافة، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بالتصدي لأي ممارسات تضر بالمستهلك أو تمس سلامة الغذاء وجودته.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.