الأربعاء 05 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

ضبط مصنع حلويات أطفال بدون ترخيص في حملة تموينية ببني سويف

محافظ بني سويف ووكيل
محافظ بني سويف ووكيل التموين، فيتو
18 حجم الخط

أعلنت محافظة بني سويف أن الأجهزة التنفيذية والرقابية واصلت جهودها المكثفة في متابعة الأسواق والمحال التجارية لضمان جودة السلع المطروحة وحماية حقوق المواطنين.

محافظ بني سويف يشدد على الرقابة التموينية

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، الذي شدد على أهمية استمرار الحملات التموينية والرقابية اليومية لمواجهة أي ممارسات مخالفة، وعدم التهاون مع محاولات الغش التجاري أو التلاعب في السلع المدعمة والمقررات التموينية، مؤكدًا أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف الرقابة على الأسواق حفاظًا على سلامة المستهلك.

 

<strong alt=
ضبط مصنع حلويات أطفال بدون ترخيص في بني سويف، فيتو

جاء ذلك في ضوء مناقشة محافظ بني سويف، للتقرير المقدم من المهندس محمد عبد الرحمن، مدير مديرية التموين ببني سويف، بشأن نتائج الحملة التموينية التي نُفذت بمركز الواسطى، والتي جاءت بناءً على توجيهات وكيل الوزارة ومتابعة وكيل المديرية، حيث شُكّلت حملة مكبرة تحت إشراف مدير إدارة تموين الواسطى بمشاركة مفتشي الإدارة، استهدفت عددًا من الأسواق والمحال التجارية ومخازن السلع الغذائية بالمدينة والقرى التابعة لها.

ضبط مصنع حلويات بدون ترخيص في بني سويف

وأوضح تقرير مديرية تموين بني سويف، أن الحملة أسفرت عن ضبط مصنع حلويات يعمل بدون ترخيص، حيث تم التحفظ على 36 ألف قطعة حلوى جاهزة للتداول وطن من السكر المستخدم في عملية التصنيع، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، كما تم تحرير 9 محاضر تموينية متنوعة شملت محضرًا لحيازة سلع غذائية منتهية الصلاحية تم خلالها التحفظ على 156 زجاجة عصير، ومحضرًا آخر لحيازة سلع مجهولة المصدر تضمنت 100 قطعة حلوى «لوليتا» غير مدوَّن عليها بيانات أو فواتير تثبت مصدرها.

 

<strong alt=
ضبط مصنع حلويات أطفال بدون ترخيص في بني سويف، فيتو

وشملت جهود تموين بني سويف، تحرير 3 محاضر ضد مستودعات غاز لعدم الإعلان عن الأسعار وغلق أحدها أثناء مواعيد العمل الرسمية، بالإضافة إلى تحرير 3 محاضر لعدم حمل العاملين في أنشطة تداول المواد الغذائية للشهادات الصحية المطلوبة.

محافظ بني سويف: لا تهاون مع الغش التجاري

وأكد محافظ بني سويف، أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة متكاملة للمديرية بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، وتهدف إلى ضبط الأسواق وتحقيق انضباط في منظومة تداول السلع الغذائية، لافتًا إلى أن الحملات الرقابية مستمرة على مستوى مراكز المحافظة كافة، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بالتصدي لأي ممارسات تضر بالمستهلك أو تمس سلامة الغذاء وجودته.

مستقبل وطن يختتم مؤتمراته الانتخابية لدعم مرشحي القائمة الوطنية من أجل مصر والفردي ببني سويف

محافظ بني سويف ومدير الأمن يشهدان قرعة حج الداخلية

صحة بني سويف تمنح مستشفى الفشن مهلة لتلافي القصور بمعايير الجودة وسلامة المرضى

التحالف الوطني يوحد صفوفه بمؤتمر حُماة الوطن لدعم مرشحي جنوب بني سويف

بالأسماء، إصابة أسرة من 4 أفراد في انقلاب دراجة بخارية ببني سويف

نائب محافظ بني سويف يشهد احتفالية تسليم 29 منحة دراسية لطلاب كليات القمة

رئيس مدينة إهناسيا: لا مكان للروتين ومكتبي مفتوح للمواطنين

لماذا لا تكون خطبة الجمعة عن حُرمة بيع الأصوات الانتخابية؟!

إنجاز طبي جديد، نجاح أول عملية حقن مجهري بمستشفيات جامعة بني سويف

محافظ بني سويف يتفقد مصنع البوتاجاز ويشدد بتفعيل الرقابة استعدادًا للشتاء

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بني سويف محافظة بني سويف اخبار محافظة بني سويف محافظ بني سويف ببنى سويف جامعة بني سويف تموين بني سويف مديرية تموين بني سويف

مواد متعلقة

مستقبل وطن يختتم مؤتمراته الانتخابية لدعم مرشحي القائمة الوطنية من أجل مصر والفردي ببني سويف

محافظ بني سويف ومدير الأمن يشهدان قرعة حج الداخلية

صحة بني سويف تمنح مستشفى الفشن مهلة لتلافي القصور بمعايير الجودة وسلامة المرضى

التحالف الوطني يوحد صفوفه بمؤتمر حُماة الوطن لدعم مرشحي جنوب بني سويف

بالأسماء، إصابة أسرة من 4 أفراد في انقلاب دراجة بخارية ببني سويف

نائب محافظ بني سويف يشهد احتفالية تسليم 29 منحة دراسية لطلاب كليات القمة

رئيس مدينة إهناسيا: لا مكان للروتين ومكتبي مفتوح للمواطنين

لماذا لا تكون خطبة الجمعة عن حُرمة بيع الأصوات الانتخابية؟!

الأكثر قراءة

تحرك برلماني لمواجهة ظاهرة سرقة الكهرباء

رئيس قرغيزستان يهنئ السيسي بافتتاح المتحف المصري الكبير

بعد خطابه بالمصرية، علاء مبارك يعلق على فوز زهران ممداني بمنصب عمدة نيويورك

انخفاض البيضاء وارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم الأربعاء 5 نوفمبر 2025

سعر الليرة السورية مقابل الدولار في مصرف سوريا المركزي اليوم الأربعاء

10 معلومات عن قرغيزستان تزامنا مع استقبال السيسي للرئيس صادير جباروف في زيارته التاريخية لمصر

ركزوا على السودان والنيل، السفارة الأمريكية تكشف كواليس لقاء مستشار ترامب وبدر عبد العاطي

قبل أمم أفريقيا بأسابيع، قلق مغربي بسبب أشرف حكيمي

خدمات

المزيد

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأربعاء 5-11-2025 بالأسواق

تعرف على سعر الريال العماني مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأربعاء

سعر الين الياباني مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأربعاء

سعر الليرة السورية مقابل الدولار في مصرف سوريا المركزي اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

مجموعات كأس الكونفدرالية 2025 -2026 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الحب في زمن النبوة، لمحات من قصة مغيث وبريرة

متى ينتهي وقت صلاة الفجر؟ وما أفضل أوقاتها؟

تفسير رؤية الفيل في المنام وعلاقتها بالحظ السعيد والراحة النفسية

المزيد
الجريدة الرسمية